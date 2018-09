26-godišnji Saša Vujnović nedavno se požalio pred kamerama da nema sreće u ljubavi, a iza njega je propali brak.

U šestoj sezoni popularnog showa "Farma" gledamo i 26-godišnjeg Sašu Vujnovića.

Nedavno smo vam otkrili kako mladi kuhar ima tužnu ljubavnu priču koja podrazumijeva propali brak koji ovaj farmer iza sebe, dok svog sina smatra najvećim uspjehom u životu.

Saša Vujnović (Foto: PR)

"Ovdje na Farmi želim ostaviti dojam na svoju bivšu ženu da nisam osoba kakvom me ona smatra. Spreman sam raditi i pomoći te preživljavati. Žena je mislila da ja više nisam taj koji treba biti uz to dijete, dizati ga na noge i učiti ga neke stvari u životu. Ni sam ne znam razloge zbog kojih je došlo do cijele te zavrzlame", otvorio je dušu Sašu pred brojnim gledateljstvom, a ovoga se puta raspričao o prijateljstvu s farmericom Editom Ptičar.

"Pa moj odnos s Editom iskreno, to je čisto prijateljska baza. Nikada dosad nisam imao tako neku prijateljicu kojoj sam mogao sve reć i i pokazati emocije. Nema ništa više između nas. S njezine strane isto osjećam da i ona gaji samo prijateljske osjećaje", otkrio je Saša.

Edita Pticar Farma (Foto: PR)

Edita je Saši pričala i o svom dečku s kojim je u vezi nešto više od godinu dana i koja je krenuo u Njemačku zbog posla.

"Meni se ovdje neće dogoditi ljubav. Izašao sam nedavno iz braka, prije nekih godinu dana pa mi sada ne treba da idem u neku dublju vezu, samo nešto ovako površinski", zaključio je Saša.

Što je još imao za reći o odnosu s plavokosom konobaricom iz Ivanić Grada kojoj su tek 24 godine.

