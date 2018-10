Andrea Gutierrez ima 25 godina, dolazi iz Kolumbije, a titulu Miss turizma svijeta osvojila je u siječnju 2018. godine.

Prošlog nas je tjedna u Zagrebu posjetila prelijepa Miss turizma svijeta.

Njezino ime je Andrea Gutierrez, ima 25 godina i dolazi iz Kolumbije, a prestižnu titulu osvojila je u siječnju 2018. godine u dalekoj Maleziji.

Miss turizma svijeta 2018. (Foto: PR)

Andreu je u Zagreb doveo Boris Kosmač, vlasnik licence za Republiku Hrvatsku koji nam se ekskluzivno pohvalio kako izbor za Miss turizma svijeta 2019. godine stiže u Hrvatsku. A dok se u Lijepoj našoj ne izabere njezina nasljednica, zanimalo nas je malo više informacija o lijepoj Andrei koju je oduševio Zagreb, ali i hrvatska kuhinja te dečki.

"Kolumbija je dosta mirna zemlja, zemlja veselih i poduzetnih ljudi punih entuzijazma te nas odmalena odgajaju da budemo ljubazni prema ljudima i disciplinirani sa zaduženjima. Odrasti u Kolumbiji znači odrasti sretan", odmah nam je na početku otkrila lijepa misica rušeći predrasude koje ostatak svijeta ima prema zemlji iz koje dolazi.

A u njenom životu od osvajanja titule Miss turizma svijeta promijenilo se sve. Unatoč velikoj odgovornosti koju je dobila titulom, zahvalna jest što nosi ime svoje zemlje te ju promovira po svijetu. "Biti Miss turizma svijeta dalo mi je priliku da zemlji osvjetlam obraz te mi je dalo odgovornost da pokažem koliko je lijepa naša zemlja, što vrlo često uprljaju loše stvari."

Miss turizma svijeta 2018. (Foto: PR)

Natjecanja ljepote u Kolumbiji jako su važna i obožavana. "Na internacionalnim natjecanjima uvijek računamo na potporu onih koji se nazivaju "misolozima" (stručnjacima za izbore za Miss) te oni stoje iza nas. Na dan kada sam ja pobijedila bila je zabava i ludnica u cijeloj zemlji", rado se prisjeća prelijepa Andrea.

Zanimalo nas je i ima li u beauty svijetu nemoralnih ponuda i ostalih negativnih iskustava, kao što su na primjer ona sa "zločestim" curama. "Naravno, nemaju svi dobro srce i ne znaju prenijeti kritike. Ima ljudi kojima nije bitno hoće li povrijediti druge. U mom slučaju, naravno da sam primila neke ne pretjerano lijepe komentare, no uvijek nastojim vidjeti lijepu stranu svakog komentara te nastojim pretvoriti negativnu kritiku u konstruktivnu te tako u sebi postići pozitivnu promjenu", otkrila nam je, dok je zajedljivost među misicama nazvala više mitom, nego realnošću.

"Možda ima koja neizdrživa ili zavidna kandidatkinja. Ja sam imala sreće na ovom natjecanju i djevojke su bile jako prijateljski raspoložene prema meni. Sve smo se međusobno podupirale, kad nismo imale šminkere i frizere, međusobno smo si pomagale i davale jedna drugoj savjete te se trudile pomoći."

Što se tiče plastičnih operacija, Andrea nam je otkrila kako u Kolumbiji stanje nije kao primjerice u Venezueli gdje su djevojčice odmalena mehanizirane od kuće i škole kako bi postale kraljice ljepote. Prema njezinim riječima, u Kolumbiji više vole prirodne i autentične žene s više karizme, neovisno o tome hoće li biti savršene, ali da, plastične operacije u Južnoj Americi su sasvim uobičajena pojava.

A na što Andrea pazi kako bi izgledala tako prekrasno? "Primarno se nastojim uvijek dobro hraniti. Trudim se iz jela isključiti masti i umake i što se tiče vježbe biti disciplinirana, imati nadopunu između vježbe i prehrane. Također mislim da je bitno brinuti se o koži. Svaku večer prije spavanja skinem šminku. Nastojim kosu održati hidratiziranom prije svega zbog klimatskih promjena zbog kojih se kosa oštećuje. Osnova su prehrana i vježba. Osim toga, ako se dobro hraniš, to se vidi na tvojem tijelu i ono ti je zahvalno."

No, priznala nam je ipak kako je u Zagrebu itekako fino jela, no nazive jela nije znala izgovoriti. "Iskreno, zaljubljena sam u Hrvatsku i u Zagreb. Potpuno je drukčije od zemalja koje sam ranije posjetila. Jako sam sretna što će Miss turizma svijeta sljedeće godine biti ovdje, jer jedva čekam da ovdje budem duže i da upoznam više mjesta. Rekli su mi da je obala prekrasna, da je to raj na zemlji."

Miss turizma svijeta 2018. (Foto: Anamaria Batur)

A osim hrane, svidjeli su joj se i domaći dečki. "Latinoamerikanci, ne samo Kolumbijci, muškarci su lijepih lica koji su često niski. Ne znam, uvijek različitost privlači pažnju. Hrvati su visoki i robusni. Imaju jako muževna lica. Latinoamerikanci su isto muževni, ali Hrvati se možda malo više ističu", kroz smijeh nam je ispričala, no ona istog muškarca ljubi već 4 godine te joj je on velika podrška.

"Imam vrlo stabilnu ljubavnu vezu koja traje četiri godine. To je osoba koja je bila dijelom mog procesa, podupirao me i bio je tu za mene te se jako veseli zbog mojih postignuća. Isto što on prenosi na mene sve ovo vrijeme ja nastojim vratiti te imati obostrano povjerenje... I ne znam, ljudi misle da zato što netko u ovom trenutku ima internacionalnu titulu može postati atraktivniji muškarcima, ali meni se čini potpuno jednako u odnosu na prije. Stvarno nemam taj osjećaj. Mislim da također ovisi s kojom ozbiljnošću prihvatiš ulogu. Ako želiš dobiti titulu kako bi bila ljubavno atraktivnija, mislim da to ne bi trebao biti prioritet, ima puno bitnijih stvari."

A što nam je još otkrila simpatična Andrea, saznajte u našem video intervjuu.