Nakon što je nedavno nastupila u "Supertalentu", 13-godišnja Elena Brnić postala je velika zvijezda

Nevjerojatni glazbeni talent Elene Brnić iz "Supertalenta" oduševio je Hrvatsku, ali i svijet.

Nakon što je nedavno hrabro i samouvjereno stupila na pozornicu showa "Supertalent" te bez greške otpjevala hit "Fight Song" poznate glazbenice Rachel Platten, 13-godišnja Elena postala je velika domaća zvijezda.

Djevojčica je svojim nevjerojatnim glazbenim mogućnostima oduševila žiri, posebno Maju Šuput, a za svoju izvedbu dobila je prestižni Zlatni gumb, odnosno direktni plasman u polufinale.

A priča o Eleni proširila se i izvan granica Hrvatske. Naime, nakon što je njezina snimka objavljena na Facebook stranici Got Talent Global koja broji više od 6,1 milijun pratitelja, mlada pjevačica postala je svjetska senzacija.

Snimka je do sada pregledana više od 5,5 milijuna puta te podijeljena više od 41 tisuću puta, a uz nju stoji kratki opis koji ne može biti točniji: "Nevjerojatan glas".

Trinaestogodišnja Elena rođena je u Zagrebu, do sada je sudjelovala na brojnim glazbenim natjecanjima, ali Supertalent će joj zasigurno ostati u posebnom sjećanju.

"Bilo je predivno. Kada su svi rekli svoje komentare, Maja je rekla svoj i pritisnula zlatni gumb. Bio je to neki tako čudan osjećaj kakav nikada do sada nisam imala. Nimalo to nisam očekivala", ispričala je Elena kako se osjećala na pozornici.

A ovo je tek početak. Sretno!

