Elena Brnić dosad je sudjelovala na brojnim glazebnim natjecanjima, a nakon što je dobila zlatni gumb, Supertalent će joj sigurno zauvijek ostati u posebnom sjećanju.

Elena Brnić djevojčica je koja plijeni pažnju, a njezin glas nikoga ne može ostaviti ravnodušnim pa ni Maju Šuput koja joj je pritisnula zlatni gumb!

''Elena je jedan od onih kandidata koja ti svojom pojavom već oduzme pola pozornosti. Njen hod, stav, a još k tome ima sreću da je preslatka – kada je zapjevala mi smo svi prestali disati. '', komentirala je Maja Šuput predivnu Elenu Brnić kojoj je omogućila plasman u polufinale Supertalenta.

Trinaestogodišnja Elena rođena je u Zagrebu, a pjevanjem se bavi od malena. Do sada je sudjelovala na brojnim glazbenim natjecanjima, ali Supertalent će joj zasigurno ostati u posebnom sjećanju.

''Bilo je predivno. Kada su svi rekli svoje komentare, Maja je rekla svoj i pritisnula zlatni gumb. Bio je to neki tako čudan osjećaj kakav nikada do sada nisam imala. Ni malo to nisam očekivala'', ispričala je Elena kako se osjećala na pozornici.

Kaže kako misli da je svojom izvedbom najviše dirnula Maju Šuput, obzirom da je ona pritisnula zlatni gumb, ali i ostali komentari su bili odlični.

Elena nije željela otkriti što priprema za sljedeći nastup, no Maja Šuput je rekla: ''Sigurna sam da ćemo ostati zapanjeni kada dođe sljedeći put''.

