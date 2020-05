Marko Grubnić pokazao je personaliziranu traper-jaknu sa svojom fotografijom.

Modni stilist Marko Grubnić pohvalio se da je dobio personalizirani poklon koji ga je ostavio bez teksta.

Naime, mlada hrvatska dizajnerica Tatjana Grivić Marku je napravila personaliziranu traper-jaknu s njegovom fotografijom.

"Sve što želim reći jest - wooow. Hvala ti od srca na ovom prekrasnom poklonu, u šoku sam koliko si talentirana i beskrajno draga. Rijetko me odjeća može fascinirati i ostaviti bez daha (to znaju moji najbliži prijatelji), ali ova personalizirana jakna me je doslovno ostavila bez teksta. Ovo je od danas moja najdraža jakna. Bravoooo! Želim ti da osvojiš cijeli svijet svojim talentom, zaista to zaslužuješ", istaknuo je Grubnić uz fotografiju na kojoj nosi jaknu.

"Odličan rad, kapa do poda", "Genijalno", "Predobro", komentirali su Markovi pratitelji njegov poklon. Inače, stilist je nedavno pokazao svoju raskošnu walk-in garderobu na kojoj bi mu većina ljudi pozavidjela.