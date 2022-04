Estetske operacije, beauty korekcije, facelifting i pomlađivanje često su tabu tema, no neke se poznate Hrvatice ne libe otvoreno progovoriti o zahvatima kojima su se podvrgnule. Pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić ovih je dana otkrila da je zamijenila svoje implantate, domaće missice otvoreno govore o svojim operacijama, a Vlatka Pokos i Iva Šarić otkrivaju zašto nikad neće pod nož.

Pjevačica, food blogerica, PR stručnjakinja i uzgajivačica pasa Lana Klingor Mihić svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da se podvrgnula estetskom zahvatu.



''Nisam sklona laganju, skrivanju i znam da ćemo kad tad

potegnuti ovu temu pa bolje da kažem odmah, da na kraju podijelim s vama svoje iskustvo, i možda samim time pomognem nekome od vas ukoliko imate neke dvojbe oko implantata u grudima. Ja sam svoje ugradila prije 21 godinu, izdojila propisno troje djece s njima i sad je vrijeme da ih promijenim'', objasnila je Lana.



O svojim estetskim zahvatima otvore govore i Maja Šuput, Ivana Banfić, Aleksandra Grdić i druge. Bez zadrške je i Miss Supranational Hrvatske 2017..



''Operirala sam nos u Hrvatskoj prije par godina iz estetskih razloga, kao i većina mladih djevojaka, nažalost to je završilo devijacijom. Ne bih rekla da je doktor tu nešto bio kriv, to je jednostavno opasnost koja se treba uzeti u obzir. Eto ja sam svoju devijaciju ispravila međutim dala sam si i deset godina manje, mogu reć. Napravila sam još midfacelift to je kao srednji facelifting koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zateznje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Radi pušenja, radi teške šminke ranije, načina života... to sve nosi svoje, lice se opusti...jedino u tom slučaju je facelift trajna pomoć'', objasnila je Eni Šukunda Gavrilović.



''Ja sam samo podigla usnicu rezom što je prirodno, tako da moja puna usta koja svi ističu su moja usta. Znači unutra nema hijalurona'', govori Eni. U meni nema apsolutno ništa osim cut-a, noža'', kaže Eni.



Domaće influencerice detalje iz svojih života rado dijele u blogovima na društvenim mrežama. Jedna od najpoznatijih Splićanki iz tog svijeta otvoreno govori o svemu pa tako i o odlascima pod nož.



''Na mojim kanalima nemamo niti jednu tabu temu. U današnje vrijeme gdje mnogi žive neki lažni sjaj, npr. gdje cure kriju neke estetske zahvate koje su napravile n sebi, ja sam doslovno unijela kameru u operacijsku salu i doslovno snimila svoju operaciju od početka do rkaja, tako da mislim da publika najviše cijeni tu moju realnost i iskrenost. I ne znam, volim dijelit svoj život s ljudima, bilo to da ih educiram, posavjetujem, da nešto vide kod mene pa naprave ili naprave suprotno ili na kraju dana da ih zabavim'', kaže Ela jerković.



Dok jedni nemaju problem niti s estetskim operacijama niti s objavljivanjem u javnosti, drugi to nemaju u planu.



'Ja za sad nisam apsolutno nikakav zahvat radila niti to mislim u bližoj budućnosti'', kaže Vlatka Pokos.



Vlatka Pokos uvijek je jasna u svojim stavovima pa i kada su u pitanju plastične operacije, botoks, zatezanje lica i invazivno uljepšavanje svih vrsta.



''Ne vidim ljepotu u tome da žena izbriše cijeli svoj život, da izbriše svoje emocije, da izbriše sve ono što ona je. Nekakve sitne korekcije u situacijama kad genetike nije bila tako dobra ili smo radili neke greške u mladosti pa nam se to sada osvećuje, sitne korekcije u redu, ali generalno izgled žena u današnjem svijetu meni je užasan, iskreno. Sve izgledaju prvo uniformirano i isto, a drugo vrlo plastično i jeftino. Za moj pojam jeftino'', kaže Vlatka Pokos.



Ipak, mnogi požele skinuti pokoju godinu s lica i odgoditi znakove starenja. Prije operacija, mnoge su se dame odvažile na manje invazivne tretmane pomlađivanja.



''A bore, bore su mi ok, za sad! Za sad! Ne znam kako će bit za koju godinu, ali za sad bore smatram kao dio sebe, zapis vremena'', govori Jelena Perčin.



''Kada je uljepšavanje u pitanju, to su klasični tretmani poput hydra beauty facial ili klasično neko čišćenje lica, kisik, ništa rezenjam noža, nisam za to, mislim da se previše bojim noža tako da mislim da nikad neću, iako nikad ne reci nikad, ali mislim da nisam za to'', govori Iva Šarić.



Mnogi cijene iskrenost kada su odlasci kod kirurga u pitanju, no katkad je to dvosjekli mač.



''Nos koji sam operirala prije 20 godina bio je tema u dnevniku kad je bio taj izbor za miss, to je bilo smiješno i sad su me na društvenim mrežama nešto oko toga pitali ja sam spomenula i opet je bilo na svim mogućim portalima. To je dokaz da je to nama nešto što je jako čudno. A onda vas povezuju kao ona je sva izoperirana to mi je neki pojam koji je jako smiješan'', govori Lejla Filipović, Miss Hrvatske 1998. godine.



Ipak, svatko bi trebao odlučivati o svojem tijelu i eventualnim zahvatima pomlađivanja ili uljepšavanja bez obzira na tuđa mišljenja. Mi svakako preporučujemo da slijedite srce i budete realnih očekivanja.



''Ako netko očekuje da će izgledati s 52 kao s 25 onda mu malo fali inteligencije jer to je nemoguće. Prirodno je starjeti, lijepo je starjeti ukoliko si zdrav i fit i aktivan. Zrele godine su meni za sad prekrasne. Možda promijenim mišljenje'', govori Vlatka Pokos.

