Najljepša Hrvatica 2017., Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda otvoreno je pred našim kamerama progovorila o plastičnim operacijama kojima se podvrgnula prije svega nekoliko dana u Istanbulu. Facelift operacija trajala je punih sedam sati, a uključivala je podizanje obraza, zatezanje očiju, povećanje usana te korekciju nosa.

Eni Šukunda je 2017. godine postala Miss Supranational Hrvatske, evo kako danas gleda na taj trenutak kad su joj stavili krunu i proglasili je najljepšom.

Četiri godine je prošlo, ali mogu reć da sam se dosta promijenila, što se vidi, i fizički, a i mentalno'', priznala je.

Ovih se dana vratila iz Istanbula, s jedne lijepe transformacije, o čemu se radi?

''U Istanbul sam se odlučila otići ponajprije radi estetskog zahvata. Operirala sam nos u Hrvatskoj prije par godina iz estetskih razloga, kao i većina mladih djevojaka, nažalost to je završilo devijacijom. Ne bih rekla da je doktor tu nešto bio kriv, to je jednostavno opasnost koja se treba uzeti u obzir. Eto ja sam svoju devijaciju ispravila međutim dala sam si i deset godina manje, mogu rećii'', objasnila je

U pitanju su brojni zahvati, a ispričala je i što je sve radila.

''Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelifting koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zateznje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Radi pušenja, radi teške šminke ranije, načina života... to sve nosi svoje, lice se opusti...jedino u tom slučaju je facelift trajna pomoć'', objasnila je, a za usne kaže da su prirodne.

''Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom što je prirodno, tako da moja puna usta koja svi ističu su moja usta'', tvrdi.

Je li ju bilpo malo strah pred samu operaciju s obzirom da je radila nekoliko korekcija istovremeno?

Ne! Moram priznat ne, po tom pitanju sam malo blesava. Dosta sam hrabra, takva sam u svemu, mislim da zato tako i prolazim iako sam tek nakon operacije saznala da sam jedan od top pacijenata, ne samo zbog rezultata već i radi toga što sam jedina napravila to sve u jednom'', ispričala je.

A je li sada zadovoljna svojim izgledom?

''Jesam. Sada sam zadovoljna sa svojim izgledom, riješila sam devijaciju koju sam imala što je najbitnije i doktor je rekao ''Eni, I don't wanna see you next ten years!'', prepričala je.

Koliko ju njezin odabranik podržava u svemu pa i u cijeloj ovoj priči oko izgeda?

''Kompletno. Dosta smo što kažu kao dva goluba - svaki dan jedan leti kroz prozor, ali se volimo, razumijemo i što je najbitnije imamo dosta slična razmišljanja, ono što te čini sretnim učini, tu je uvijek neka konstruktivna kritika, razgovor koji završi sa ''Da, draga!'', ali da, slažemo se'', kaže.

A ovo je njezin savjet svim ženama i muškarcima u bilo kojim godinama koji se možda malo ustručavaju otići na neke korekcije i ispraviti nešto što ih muči i zbog čega su nesretni, a sve zbog toga što će reći susjedi, kolege s posla, roditelji i slično...

''Trebamo prihvatiti da nemamo svi ista mjerila ljepote, da nemamo svi ista mišljenja, uvaži to, ali sačuvat svoje. Ići svojim putem i napraviti ono što ti misliš da je ispravno, na koncu ipak se radi o tebi, a ne o drugima'', zaključila je.

