Mia Begović hvalila je Olivera Dragojevića dok ju je Zdravko Pejaković tražio da pojasni te epitete.

Mia Begović kazala je kako je Oliver Dragojević legenda, na što joj je Zlatko Pejaković postavio pitanje ''po čemu je on legenda''?

''Treba i postati i opstati i imati kontinuitet. To cijenim u svakom poslu. On je kvaliteta i ima x faktor'', kazala je Mia.

''On ne može biti legenda. On radi svoj posao i dobro ga radi. Legende su oni koji su imali puno ljudi iza sebe, koji su puno ljudi odgojili. Ja ne volim to što on radi, jer on ne radi za publiku. Ne može nitko kod nas biti legenda'', kazao je Zlatko Pejaković na Mijinu tvrdnju.

''Oliver je meni legenda jer te njegove pjesme tako dugo traju. Jednom sam svirao gitaru u rano jutro, naletio je Oliver i sa mnom odsvirao nekoliko pjesama u 7 ujutro'', oduševljeno je prepričao Sandi.

''Nemojte se ljutiti ali uvijek postoje stvari koje netko razumije, a netko ne. On je legenda samo zato jer je malo manje nerazumljiviji. Ja sebe ne stavljam u kategoriju legendi. Ja se još uvijek grčevito borim za svoju popularnost'', nadodao je Pejaković.

''Ja sam postigao što sam htio. Oliver je moj prijatelj i ja ga volim. Ja sam sve ovo rekao da vidite kako je to kada se netko dira u njegovu slavu'', kazao je Pejaković kako bi izazvao raspravu u studiju no čini se da ostatak ekipe u studiju IN magazina nije bio oduševljen njegovom zezancijom. Tema emisije je bila cijena slave.

OVDJE pogledajte kako se Danijel Popović rasplakao.