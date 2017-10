Danijela Popovića boli što se, kako kaže, o njemu govore neistine.

Danijel Popović slavu stekao je preko noći kada je osvojio četvrto mjesto na Eurosongu. Na tu konstataciju voditelja Dalibora Petka u, Danijel je krenuo pričati o tom vremenu.

''To je ono što misli javnost, a oni ne znaju da sam ja 16 godina prije svirao po Rusiji i tamo bio po šest mjeseci. To nikada nitko nije rekao, nisu rekli istinu o meni. To me najviše boli. Puno mi je nepravde napravljeno. Ne obazirite se na moje suze. Nema mjesta u SSSR gdje nisam pjevao. Ja sam mali poliglota. Izvrsno govorim ruski, majka mi je Belgijanka pa govorim francuski, a govorim i engleski. Ja imam puno toga za reći, ali mi se ne daje mjesta da kažem što imam. Mnogi misle da sam ja slučajan autor, ali ja imam puno hitova iza sebe'', kazao je Danijel.

''Niti jedna žena se nije htjela udati za mene prije pjesme Đuli. Bio sam kao tip za jednu noć, a nakon te pjesme svaka je htjela'', nadodao je Popović.

Danijel Popović u emisiji Petkom s Petkom istaknuo je i kako nikada nije tukao svoje žene.

