Topla obiteljska atmosfera vlada u domu glazbenika Željka Krušlina Kruške.

Vrata svojeg doma ovog nam je tjedna otvorio Željko Krušlin Kruška. Bila je to prilika da nam predstavi novu pjesmu, ali i otkrije neke dosad nepoznate detalje iz privatnog života. Otkrio nam je i kako je reagirao kad je doznao da mu kći mezimica ima prvog dečka, a pred nama su prihvatili i uzbudljiv izazov.

Željko Krušlin i njegova kći Edita pravi su nerazdvojni duo. "Ne poznajem drugačiji život osim ovog, meni nikad nije bila misao vodilja da su moji roditelji sad netko i nešto, ja sam uvijek bila zapravo za to da se za svoje mjesto moram izboriti sama", priča Edita. Kruška se prisjetio i kako je Editina profesorica tek u trećem razredu njezine srednje škole saznala tko je otac njezine učenice.

No, kad su dečki u pitanju, Kruša tu ipak voli imati uvid u životu svoje miljenice. "Izmiješani su to osjećaji, od toga da gubiš svoju djevojčicu, ništa ne gubiš, ali muškarci su blentave osobe, pa nisam ni ja iznimka", komentirao je Kruška.

Kako su se snašli u izazovu te što su nam još otkrili, pogledajte u prilogu IN magazina.