Prošlo je više od dvije godine otkad je Tony Cetinski posljednji put nastupio u Splitu.

Sudeći prema atmosferi, Dalmatinci su jedva dočekali nastup Tonyja Cetinskog. Unatoč 30-godišnjoj karijeri, trema je prije koncerta, priznaje Tony, uvijek prisutna. Pogotovo kad nastupa pred splitskom publikom. Naime, još kao mladog glazbenika zastrašivali su ga kako je riječ o jednoj od najzahtjevnijih publika.

"Prije izlaska na binu - znaš oni su ti tu malo čudni, nemoj se brinuti ako ti ne reagiraju možda na neke pjesme i to. Nekako meni je u tim gradovima bilo najbolje, valjda ja volim kompliciranu publiku. Sjetim se ja i zadnjeg koncerta u Spaladium areni, ali nema razloga da se to i ne ponovi", govori nam Tony Cetinski.



Ima Tony itekako razloga za sreću. Pjesme s novog glazbenog albuma "Kao u snu" ne silaze s top ljestvica. A otkako je u braku, Tony kaže ne može biti sretniji. Nedavno je tako na društvenoj mreži svojoj supruzi Dubravki posvetio stihove iz njegovog novog singla ''Ja ne znam nikog boljeg od tebe''.

Zna Tony dijeliti i odlične savjete. Pogotovo svom mlađem bratu Mateu koji se nakon puna dva desetljeća glazbene pauze vratio se na scenu.



"Ima punu moju podršku i on je jako sretan zbog toga. Jedan dan mi je napisao - joj napokon imam starijeg brata - jer ja sam uvijek bio taj neozbiljan brat. Sad sam i ja došao u neke godine i jako mu je stalo do mog mišljenja i baš sam nekako podržao to što je napravio.", iskreno nam priča Tony.



I kaže - nastavit će podržavati. Matteo će tako gostovati Tonyu na svim većim koncertima koje će imati u regiji. A za bratovu povratničku pjesmu ima samo riječi hvale.



"Pjesma je odlična, spot je fenomenalan. Rekao sam mu da sam čak malo ljubomoran na spot jer je uhvatio jedan dobar moment u toj pustinji. To ne možeš dobiti toliko statista i takve kadrove isfinancirati uopće - pogotovo u našim uvjetima - tako da je svjetski'', komentira Tony.



Uz podršku suprugu i obitelji, glazbenik često naglašava važnost Boga koji mu je pomogao u najtežim životnim trenucima. Vjera je prisutna u Tonyjevom životu još od najranijeg djetinjstva zahvaljujući njegovoj baki.



"Mene je kao bebu moja pokojna baka talijanka, koja je bila jedna jako katolički usmjerena osoba, u doba komunizma u Istri - nije smio nitko ni znati da se krstiš. Tako da je ona mene negdje u 2 ujutro me uzela potajno, dogovorila se sa svećenikom u crkvu skrivećki tamo u Istri. Vjera je nešto što ti daje sigurnost, snagu i volju. To je nešto što se meni dokazalo više puta", tvdi.



A upravo je Božić Tonyu je najdraže doba godine. A pogotovo kada se obiteljskim domom širi miris kolača.



"Moja punica ima još dvije sestre i oni su svi iz Slavonije i ne moram vam više ništa reći. One samo lijepo raspodjele svoj posao tko će što, koju vrstu kolača će jedna, a koju će druga. I to kad se sve stavi na stol to je milina to je šteta jesti, to tako dobro izgleda da bi se najrađe samo slikali oko toga.", otkriva nam jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika.



Sve dođe u svoje vrijeme. Jer tek sada uz Dubravku i njezinu obitelj, priznaje Tony, shvatio je što znači bezuvjetna ljubavi. Nešto što je tražio cijeli život.



"Možda sve ono što nisam stigao ranijih godina dok nisam upoznao moju suprugu - bio sam udaljen dosta i od svojih, puno sam putovao. Možda mi je sve to nekako nadoknadila ta obitelj od supruge. Stvarno su normalni skromni, ljudi veseli.'', govori.



A veseli se Tony i 2019-oj godini jer ga čeka mnogo slavlja - 50. rođendan, 30 godina karijere i po njemu najslađa proslava pete godišnjice braka.

