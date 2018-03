Ekipi In Magazina vrata svojeg doma ovog je tjedna otvorila Tereza Kesovija. Legendarna pjevačica pred kamerama je po prvi put pokazala uspomene koje je vežu za Arsena Dedića.

Legendarna pjevačica Tereza Kesovija ovog tjedna otvorila je vrata svog doma samo za kamere IN magazina. Uoči koncerta u Šibenskom kazalištu za Dan žena Tereza je otkrila što je jedino uspjela odnijeti iz svoje nekadašnje kuće u Ćilipima, a prvi je put pred kamerama pokazala kutak u stanu posvećen Arsenu Dediću.

"Jako malo ljudi zna da je Arsen volio skupljati minijaturice", kazala je Tereza pokazujući na uspomene koje je podsjećaju na neponovljivog Arsena. "Ja to čuvam i čuvat ću ove uspomene na njega ovdje dok sam živa", izjavila je pjevačica.

Tereza je u rubrici "U zvjezdanom domu" Daliboru Petku otkrila i zašto ne voli kada ju imitiraju te što joj je najveća strast u životu.