Tereza Kesovija uskoro slavi 60 godina karijere. Ususret jubilarnom koncertu ekipi Dnevnika Nove TV otkrila je žali li za čime, ali i zbog čega je napustila lagodan život u Parizu te se vratila u Hrvatsku.

Na glazbenoj sceni Tereza Kesovija nalazi se već šest desetljeća. 19. veljače zajedno sa svojom publikom proslavit će veliki jubilej. Ususret koncertu u Lisinskom glazbena diva razgovarala je s ekipom Dnevnika Nove TV.

Proslavit ćete 60 godina karijere koncertom koji se zove „To sam ja". 60 godina! Jesu li vam brzo prošle?

Ne da je brzo prošlo, nego je proletjelo. Prije svega bih se htjela zahvaliti na tolikoj medijskoj pažnji koja mi je posvećena. Mislim da je to jako lijepo, kao što je lijepo i obilježiti jednu takvu godišnjicu koncertom. Vesela sam, zadovoljna, sretna... Uvijek ponavljam ono isto "samo me stavite na scenu". Nemojte me pitati ni jesam li gladna, žedna, je li mi vruće. Samo mi dajte publiku i pustite me da im pjevam.

Žalite li danas za nečim što niste, a voljeli biste još učiniti?

Mislim da sam učinila sve što sam htjela i to je razlog zbog kojeg sam ponosna.

Putovali ste po svijetu, živjeli dugo u Parizu i tamo gradili karijeru. Zašto ste se odlučili vratiti u Hrvatsku?

Vratila sam se jer je to bilo predvečerje Domovinskog rata i bilo mi je nemoralno ostati u sigurosti lijepog grada i države i plakati u nekom zapećku za svojom domovinom. Mislim da je u redu da sam se vratila.

Je li hrvatska glazba danas nešto čime se možemo ponositi? Jeste li zadovoljni smjerom u kojem sve to ide?

Ima puno krasnih mladih pjevača i kantautora i puno dobrog materijala, ali s druge strane nađe se i ono što je mediokritet. Ali to je sve dah novog vremena u kojem živimo.

Što je vama misao vodilja kroz život? Iz čega crpite snagu sve ove godine?

Snaga koju imam potječe iz mojih korijena. Izdanak mojih korijena je najmarkantnija osoba u mom životu, a to je bio moj otac. On je to i danas i bit će tu dok živim. On mi daje tu snagu.

I za kraj, koncert je u ponedjeljak, 19. 2. Što možemo očekivati? Repertoar, gosti?

Svašta možete očekivati. Gostiju nemam, ali spremam jedno dražesno slatko iznenađenje.

