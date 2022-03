Tereza Kesovija progovorila je o teškom djetinjstvu, ratu, svojim anđelima čuvarima, ali i ljubavi i to u rubrici Josipe Pavičić Sasvim opušteno u In Magazinu.

U rubrici In Magazina Sasvim opušteno Josipa Pavičić je ugostila našu glazbenu divu Terezu Kesoviju, koja joj je ispričala sve o najranijem djetinjstvu i dosad nekim slabo poznatim detaljima iz njezina bogatog i osebujnog života.

"Živim život i u životu živim ono što radim. To je meni sastavnio dio, ne znam kako bih živjela bez ovoga što imam", priznaje Tereza.

Tereza je poznata kao temperamenta osoba, a priznaje da joj je temperament kroz život bio i prijatelj i neprijatelj.

"Moj temperament mi je bio i jedno i drugo, interesantno, ali istinito. Njime sam znala mnogima pokazati da ne mogu sa mnom timunarit kako bi željeli. A inače u životu ne volim ravnu liniju, to je nešto što je beskrajno dosadno. Zamislite da morate ići samo ravnom cestom, mene to užasava ", izjavila je Tereza.

Tereza je Josipi otkrila i tko je njezin anđeo čuvar.

"Imam ih nekoliko, vidljivih i nevidljivih. Oni nevidljivi su gore negdje i čuvaju me, uvjerena sam da sto posto i u to me nitko ne može razuvjeriti, da je moj otac bdio nadmnom kada sam u tom strašnom ratu potjerana iz doma s vrećicom u ruci. Nadmnom je bdio duh mog oca, on je bio moj anđeo čuvar. Cijelo to vrijeme, danas je, a bit će dok sam živa. Onda ćemo se sresti", zaključila je.

Tereza svoje djetinjstvo opisuje kao vrlo čudno, jer je bila dijete rođeno praktički bez majke.

"Bila sam jedan curičak koji je preživio čudom Božjim, rođena od majke koja je već bila teško bolesna dok me nosila, a dva dana nakon što me rodila je umrla jer nije izdržala tu tešku bol. Nije mi bilo lako, pogotovo kada sam shvatila da je nemam. Mislim da se to sve skupa na kraju pokaže jednim elementom koji utječe na inat, prkos i inat prema životu koji želi biti okrutan i dalje prema tebi, a ti mu ne dozvoljavaš", otkrila je Tereza i ispričala priču o svojoj drugoj mami.

Tereza je iskreno progovorila i o gubitku brata, najvažnijem muškarcu u svom životu, o ljubavnim pričama i što je naučila iz njih, prevarama s kojima se susretala i na kraju ih oprostila, ali ih zapamtila. Cijeli intervju s Terezom pogledajte u u prilogu rubrike Sasvim opušteno.

