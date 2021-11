Tereza Kesovija uspjela je pronaći mladi par koji ju je početkom ove godine oduševio u Banovini i kako kaže, vratio vjeru u čovjeka.

Glazbena diva Tereza Kesovija je sa svojim pratiteljima i obožavateljima na društvenim mrežama podijelila lijepu priču sa sretnim krajem, nakon što su joj pomogli pronaći par koji ju je početkom godine oduševio u potresom razrušenoj Banovini.

"Dragi moji Instagram prijatelji i pratitelji. Trebala bi, što prije, doći do kontakta ovog mladog bračnog para, čini mi se da su rekli da su iz Makarske, a koje sam slučajno srela u prvim danima siječnja ove godine na blatnom putu, u potresom razrušenoj Banovini, gdje su nesebično pomagali promrzlom i prestrašenom stanovništvu. Ukoliko ih netko s juga države prepozna, molim, javite mi ili porukom ili mailom. Ovo je, naime, jedini način da pokušam doći do njih a njihova priča mi i dan danas vraća vjeru u čovjeka", napisala je Tereza uz fotografiju koju je objavila na svom profilu.

Pjevačica je ubrzo otkrila i kako je uspjela u svom naumu i pronašla ljude koje je tražila.

"I što bih ja i ovaj put bez vas. Kontakt sam dobila, hvala svima na trudu i volji da pomognu. Zagrljaj, ali najveći, Vaša Tereza", poručila je putem Instagrama.

"Prekrasna naša Diva bila i ostala", "To je ta energija koja nosiš u sebi draga naša Tere. Kad je netko kao ti pun ljubavi i čistog srca cilj se ostvaruje", "Bravo", "Super", poručili su joj pratitelji.

Tereza je inače jedna od stotinjak poznatih domaćih ličnosti koja je dobila priliku upoznati i družiti se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom za vrijeme njegovog posjeta Lijepoj Našoj, pa priznala koliko ju je čovjek oduševio.

"Rekla sam mu 'gospodine predsjedniče, htjela bih vam otpjevati jednu pjesmu, i to iz filma "Doktor Živago"' i on je bio toliko iskreno, ali kunem se, tako oduševljen da mi je stisnuo ruke i rekao da moram doći u Pariz. Mi ćemo ići na večeru zajedno. To mi je tako slatko bilo. On je jednostavan, drag čovjek", izjavila je Tereza za Dnevnik Nove TV.

Tereza je, inače, dobitnica francuskog odličja Časnika reda umjetnosti, a u Francuskoj, točnije u Parizu, je i sama živjela tijekom 60-ih i 70-ih godina, gdje je postigla i više nego uspješnu glazbenu karijeru.

