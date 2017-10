Da glumački posao nije nimalo jednostavan, povjerile su nam Tara Rosandić i Csilla Barath Bastaić. Evo što ih je sve snašlo na snimanjima "Čiste ljubavi",

Jedna je na snimanju dobila granom u glavu, a druga se smrzavala na kiši. Da glumački posao nije nimalo jednostavan, povjerile su nam Tara Rosandić i Csilla Barath Bastaić. U seriji "Čista ljubav" glume najbolje prijateljice. Otkrile su tko im je najzgodniji glumac na saceni te progovorile o neugodnim situacijama na snimanjima.

Tako je Tara otkrila da joj je u seriji najdraži lik Maše, a Csilla da nikad zbog uloge ne bi išla protiv sebe i svojih principa. Najzanimljivije pitanje curama je svakako ono o Tomi i Ranku. Nisu se mogle odlučiti otprve. "Ja sam Tomo definitivno ako ćemo o likovima. Auti, daj molim te", rekla je Tara. Csilla je, pak, odlučila kombinirati oba lika.

Najzanimljivija situacija otpočetka snimanja definitivno im je Csillina grana u glavu. "Doletila mi je grana u glavu. Snimali smo s puno djece i mislim da se jednom dječaku nije sviđalo kako glumim, ili nešto kako sam obučena pa mi je bacio granu u glavu".

"Dobro, nama je bilo fakat, ono noćno snimanje na kiši. Smrzavica je baš bila, da bilo je zanimljivo. Imam te neke fotke, zamotani smo, tresli smo se od hladnoće, cijelo vrijeme, onda se pokušaš smirit,kao a odigraš, još neka napeta ljubavna situacija", progovorila je Tara o ljubavnoj sceni s Ivanom Hercegom.

Kad je izgled u pitanju, cure su pohvalile svoje muške kolege. Što su nam još otkrile ove zvijezde "Čiste ljubavi" pogledajte u prilogu IN magazina.