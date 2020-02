U jeku priprema za sedmu predsjedničku inauguraciju u Hrvatskoj, odlučili smo prisjetiti se najzanimljivijih trenutaka nekih od recentnijih svjetskih predsjedničkih prisega. Od smjelih modnih kombinacija prvih dama, kršenja protokola, slanja snažnih poruka do izljeva ljubavi - iduće minute posvećujemo analizi najvećih državnih svečanosti.

Američka inauguracija ima dugu tradiciju, to je definirano do te mjere da se dan inauguracije zna, posebnim amandmanom na Ustav zna se koji je to datum i dan kada predsjednik polaže svečanu prisegu.

"Zato se na Capitol Hillu ništa ne prepušta slučaju, a oči svijeta uprte su u svaki detalj najsvečanijeg državnog ceremonijala. Obamina je prva inauguracija 2009. privukla oko dva milijuna ljudi, a danima prije i nakon toga goruća je tema bila prva dama i njezin modni odabir", istaknula je novinarka Ivana Petrović.

"Michelle Obama vrlo je mudro dala priliku mladim, još neetabliranim dizajnerima, konkretno Jasonu Wuu i Narcisu Rodrigezu. Nakon što je ona obukla Jasonovu bijelu haljinu s cvjetićima na prvoj inauguraciji, ona ga je lansirala u modno sazviježđe američkog dizajna. Napravila je pozitivan pomak i poslala poruku da će ta politika i vladavina njezina supruga biti drugačija, mladenačka, nova", rekla je stručnjakinja za event menadžment i odnose s javnošću Martina Pandžić Skoko.

I dokazala kako doista iza svakog uspješnog muškarca stoji snažna žena. "Niste imali dojam da je ona u sjeni svoga supruga, ona je uvijek djelovalo jednako snažno, jako, podržavala ga, ali i on je njoj davao na važnosti", objasnila je Pandžić Skoko.

Osim što su poznati kao zlatni par Amerike, Michelle je nametnula i neka nova pravila. "Michelle Obama voljela je koketirati s otvorenim haljinama, žena koja ima poprilično izražajna ramena, utrenirana, lijepo ih je vidjeti, ali to isto odskače od državnog protokola", rekla je stručnjakinja za event menadžment.

S punim blagoslovom Anne Wintour triput je krasila naslovnicu Voguea, koja je Melaniji ostala nedosanjani san tijekom predsjedničkog mandata njezina supruga. "To nije neobično ako uzmemo kao činjenicu da su Anna Wintour, glavna urednica, i Lynn Yaeger, modna urednica Voguea, demokratkinje. Čak i kada je bila u pitanju izrada inauguracijske haljine i haljine za inauguracijski bal, ona je naišla na bojkot velikog broja američkih modnih dizajnera", objasnila je Pandžić Skoko.

U spas je ipak stigla kuća Ralph Lauren, zaslužna za nježnoplavi kostim i modni homage Jackie O. No uz osebujnog supruga, Melania je, nažalost, postala kolateralnom žrtvom. "Amerika pokazuje otpor prema njegovoj politici i prema njegovoj komunikaciji. On baš i nije neki džentlmen, to se pokazalo i na inauguraciji. Više je Barrack Obama pazio gdje je Melania, gdje ju pozicionirati, za razliku od Trumpa, koji se ponašao kao da je tamo sam", ispričala je stručnjakinja za odnose s javnošću.

Koliko je inauguracija, posebno u Francuskoj, ceremonija kojom se šalju snažne poruke, dokazao je najmlađi predsjednik od Napoleona, Emmanuel Macron.

"Ona se odvija u drevnom Elizeju, Elizejskog palači, koja je jedan od simbola republike. Nakon što predsjednik otprati svog prethodnika do automobila i pozdravi ga, polako se u otvorenom vozilu vozi po Elizejskim poljima i pozdravlja ljude koji su ondje okupljeni", pojasnila je Ivana Petrović.

Od vožnje u vojnom vozilu do posjeta vojnoj bolnici, pa i modnih odabira, Macronova je inauguracija bila obojena vojnom simbolikom. "S obzirom na to da je Pariz, odnosno Francuska bila meta terorističkih napada, u to vrijeme, Emanuel Macron odlučio je iskoristiti inauguraciju da pokaže snagu i moć Francuske. Na simboličan način potporu mu je dala i njegova supruga Brigitte odabravši kostim Louisa Vuittona, s jaknom koja je izgledala vojnički", ispričala je Pandžić Skoko.

I plava boja kod prvih dama nije slučajan odabir jer simbolizira odvažnost, pouzdanost i smjelost, a u tom je tonu Brigitte i nastavila, drsko kršeći pravila, te su upisala među modne ikone. "Svjetski mediji o Brigitte Macron vole reći da je sklona rizičnoj eleganciji zato što je prva dama koja je odlučila odjenuti haljine i šosove iznad koljena, što je doista rijetkost. Također, ona vrlo ponosno pokazuje svoje noge i u uskim trapericama i uskim kožnim hlačama", ispričala je stručnjakinja za event menadžment.

Koji će sve povijesni trenuci obilježiti inauguraciju novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, ne propustite pratiti u specijalnoj emisiji Nove TV, 18. veljače od 11 sati.

