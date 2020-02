Stjepan Hauser našem se Davoru Gariću raspričao o prvom samostalnom albumu, svojim suradnicama, egzotičnom putovanju na Maldive te svjetskoj turneji.

Stjepanu Hauseru ostvario se dječački san na koji je jako ponosan.

Naime, svjetski poznati glazbenik izdao je svoj prvi samostalni album klasične glazbe.

"Mnogi od vas to ne znaju, ali ja sam izuzetno romantična i nježna osoba. Možda se to nekad ne vidi na prvu, ali kad malo dublje zaviriš, onda skužiš da sam ja jedan nježni lik, a ovo sve su nježne, romantične i prekrasne melodije", otkriva Stjepan o svom albumu našem Davoru Gariću.

Radi se o najprodavanijem klasičnom albumu u cijelom svijetu, ističe Hauser, koji ga je izdao tek prije nekoliko dana. "To rastura, padaju rekordi, to je to."

Ipak, violončelist ističe kako nije kao dječak zamišljao da će puniti svjetske dvorane. "Kad si klinac, ne ideš za tim, ali kasnije, što sam se više razvijao, razvijala se i ta ideja da ja to želim dijeliti s tisućama ljudi diljem svijeta, i zbilja se to događa."

Uskoro ga očekuje svjetska turneja, no prije toga Stjepan će snimiti još videa sa svojim suradnicama koje mu sjede u krilu i pjevaju dok on svira.

"Dok je Luka na pauzi, moram imati drugo čelo", kroz smijeh ističe u nastavku.

"Žene vole taj kontrast, kad si divlji, ali imaš i tu romantičnu stranu. Zatišje, bura, sunce, oluja, treba malo balansirati", zaključuje zavodnik Hauser, koji je Davoru otkrio ponešto i o najvažnijoj ženi u njegovu životu. Cijeli video pogledajte u videu koji se nalazi u galeriji.

