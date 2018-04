Street style revija modnog brenda "Duschess" na zagrebačku je špicu privukla mnoge poznate dame. Nives Celzijus otkrila je zašto izbjegava pojavljivanje na špici. Bivša Kraljica Hrvatske Antea Kodžoman je u top formi i 20 godina nakon osvajanja titule, a jedna poznata pjevačica napokon je položila vozački ispit.

Zagrebačka špica vikendom se pretvara u modnu pistu! Prošle subote i doslovce! Snježana Mehun predstavila je modele svojeg brenda Duchess.

''To je jedan fenomen da se ljudi srede, osobito žene, najbolje što mogu, obuku, našminkaju, i sad paradiraju! Doslovce paradiraju! I kad mogu naći mjesto, ne mogu naći mjesto po kafićima pa naprave cijeli đir jer čemu toliko sređivanje u subotu ujutro ako ne napraviš 3-4 đira po cijelom gradu'', kazala je Snježana Mehun.

Dok mnoge dame žele vidjeti i biti viđene na špici jednoj to ne pada na pamet. Samo zbog Snježanine revije na špici se ukazala sexy Nives Celzijus.

''I mogu vam reći da je ona jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koja me može navesti na subotnju špicu, da dođem ovdje u najgore vrijeme, kada je sve ovako prekrcato, zaista ne znam za koga bi to napravila'', kazala je Nives.

U top formi špicom je prošetala i Kraljica Hrvatske '99-e. Bivša manekenka Antea Kodžoman direktorica je marketinga nogometnog kluba Lokomtiva.

''Ovo je stvarno ozbiljan posao, nije to samo marketing, i nabava i organizacija same utakmice. To je stvarno ozbiljan posao. Ima i drugih žena, da ne mislite da sam jedina'', otkrila je Antea koja je titulu ponijela sa samo 17 godina, a i danas izgleda besprijekorno.

Još je jedna poznata dama ljubiteljica kreacija Snježane Mehun i njezinog kreativnog tima dizajnera. Pjevačica Colonije Ivana Lovrić može se pohvaliti novim uspjehom. Položila je vozački i sjela za volan.

''Prošlo je super, prošla sam, položila sam iz prve nečeš virovat! Al se bojim vozit, nisam još sigurna. Bočno parkiranje je najteže. Ajme meni, sve mi je najteže! Ima situacija kad ne znam što bi napravila... Samo pustim volan i ništa ne napravim'', kazala je nova pjevačica Colonije.

Kormilom svojeg brenda Duchess Snježana upravlja sasvim sigurno a čini se da će ovog proljeća i ljeta njezini modeli preplaviti špicu.

