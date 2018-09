Mjesec dana dijeli nas od velikog koncerta u splitskoj Areni. Nakon dugih 30 godina, u Splitu će ga održati Plavi orkestar. Kakve uspomene vežu frontmena Sašu Lošića uz ovaj grad, zašto je imao potrebu ispričati se Terezi Kesoviji te gdje se vidi jednog dana kad se prestane baviti glazbom, otkrio je za IN magazin.

Početak listopada rezerviran je za splitski koncert godine. Plavi orkestar stiže u dalmatinsku metropolu proslaviti 30 godina uspješne karijere.

"Jako nam je značajan koncert u Splitu, budući da nismo bilo nekoliko desetljeća. Broj dva ispričavam se što nosim ovu kapu - Loša po ovom sunčanom danu i broj tri jako mi je drago da postoji u mojoj biografiji da sam u istom kadru sa Splitom to mi se prvi put dešava putem vaše televizije", započeo je Loša razgovor.

Suada, Goodbye teens, Ako su to samo bile laži, Nisam je probudio, Bolje biti pijan nego star, samo su neke od bezvremenskih uspješnica koje će odjekivati Spaladium arenom. Iako opušten tijekom ovog intervjua, Loša nam priznaje da ima tremu.

"Split je poput Sarajeva - Splićani osjete kad je nešto lažno. Split je skener visoke rezolucije i čak najmanju pojedinost osjete da tu netko glumi, tako da doći ćemo u Split onakvi kakvi jesmo i pjevat ćemo jedan vremeplovski repertuar", najavio je Saša.

Iako su iza njih mnogi koncerti, Loša tvrdi da će se u Splitu dogoditi nešto posebno. Prisjetio se sada i jednog neugodnog događaja vezanog uz Terezu Kesoviju. Dogodilo se to na predstavljanju njihova prvog studijskog albuma, koje se odvijalo u sklopu Splitskog festivala. Novinari su ih željeli fotografirati zajedno i tu je sve krenulo naopako.

"Ja sam tad bio klinac i umirao sam od treme što sam blizu tako velike zvijezde i ponio sam jednu plastičnu čašu u kojoj sam imao crno vino i ta čaša mi je pukla kako sam je malo zagrlio, a ona je imala neku bijelu toaletu. Ona je pukla, a ja sam vidio kako se to razlijeva po njezinoj toaleti. Ja sam bio užasnut, kad sam to vidio samo sam pobjegao. I ovim putem joj se ispričavam"

Mnogo je anegdota koje bi Saša mogao ispričati, no kaže - da ima čarobni štapić - sve bi promijenio.

"Ne bi odabrao ovaj put. Kad bi došao sad na neko raskrižje pa da imaju dva puta ne bi odabrao smjer javnog života. U početku mi je to godilo i bio sam pretenciozan mladić koji je nekad imitirao Bregovića, želio se duhom i iskustvom praviti, pametniji nego što jesam. A sad kako su godine prošle vidim da mi javni život stvara jedno opterećenje'', priznaje Loša.

Iako o svojem privatnom životu ne govori pred kamerama, nama je otkrio da jedino zbog čega žali jest to što se nije ostvario u ulozi roditelja.

"Kad vidim da javne osobe raskošno dijele svoju prijatnost bude mi jako neugodno, utisnem se u fotelju od neugodnosti. Tako da ako mi nećete zamjerit ne bi o tome previše lamentirao ali eto istina je - žao mi je", priznao je.

Za našeg druženja u Splitu, Loša nije mogao ne prisjetiti se poznanstva s Oliverom. Priznao nam je kako je ispraćaj glazbene legende pratio u suzama.

"Kao da je sa njim otišla nekakva bolja prošlost iz naših srca. A to što je Split priredio spontano svom velikanu to je nešto što je zaista... Ma evo sad mi knedla u grlu... To je nešto što zaista ne pamtim nigdje u ovoj regiji da je netko tako ispratio svog čovjeka", kazao je Loša, a što je još otkrio pogledajte u video prilogu.

