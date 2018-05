Sandra Perković progovorila je o svojoj majci. Isto su na Majčin dan napravile i Severina, Iva Leko, Branka Krstulović...

Jučer je bio Majčin dan, dan posvećen ženama koje najviše volimo. Tom prigodom i domaće zvijezde progovorile su o svojim mamama. Teško je riječima izraziti ljubav koju osjećamo prema majci, ali naše poznate dame ipak su dirljivim posvetama na društvenim mrežama, ovog vikenda, svojim majkama pokušale reći koliko su nezamjenjive. Bezuvjetnu ljubav prema najvažnijoj ženi u svom životu iskazala je i Severina, koja se prisjetila svojih prvih dana uz majku Anu.

Naša zlatna atletičarkaSandra Perković priznala je kako joj je majka Vesna upravo najveći vjetar u leđa, koji je gura u nove pobjede. "Ja imam jednu osobu kojoj sam ja odgovorna, a to je Vesna Perković, moja majka. Njezina negativna kritika bi mene jako povrijedila, ali zato ja nju dovoljno poznajem i ona mene i ona razumije moje potrebe. Kad ona nešto odobri mene ne može nikakav medij, niti jedan čovjek išta prigovoriti", priča Perković.

Dok nas uče prvim koracima, riječima i postavljaju nas na noge, naše majke prenose nam mudrosti koje nas vječno prate. A sve kako kako bismo što jači kročili kroz život. "Da budem svoja, da se ne povodim nikim drugim, s nikime što mi netko govori, da uvijek imam svoje mišljenje", otkrila je Iva Leko. "Ja sve ono što sam možda zamjerala svojoj mami vidim da ponavljam, ali valjda je to normalno jer gledaš i uzor ti je mama uvijek u životu i zapravo je to dobro", priča Branka Krstulović.

Popustljive, stroge, zahtjevne ili nježne, majke su one koje na kraju dana svima budu stijena. I htjeli to ili ne, nalikujemo na njih više nego što mislimo. Za Maju Šuput uzor je samo jedan - njezina majka. "Imali smo puno problema u životu, ne ja i ona, nego znaš život ti nosi uspone i padove, a ona je bez obzira na dan koji je možda bio i loš završila ga s osmjehom na licu jača nego ikad. To je za mene fighter i žena", prisjetila se Šuput.

