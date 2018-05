Maja Šuput i Nenad Tatarinov zaručili su se početkom godine i uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov u vezi su od ljeta 2017., no prije toga poznavali su se već dvije godine, otkako je Maja prvi put prespavala u D-resortu Šibenik gdje je Nenad radio kao generalni direktor. U međuvremenu par se i zaručio na Maldivima, i to u siječnju ove godine, no lijepu vijest čuvali su za sebe sve do ožujka.

A koliko se vole, omiljena domaća pjevačica dala je do znanja objavom dirljivog posta na Instagramu kojim je zapravo svom dragom čestitala rođendan.

''Ovo je slika s našeg prvog putovanja. Tada smo još krili da smo zaljubljeni. Ovo je i prva i posljednja slika na kojoj nismo zagrljeni. Jer se pravimo pred ljudima da smo prijatelji. Tada si mi se sviđao. Danas te volim. Sjedeći na tom dvosjedu nisam ni sanjala da ću za par mjeseci biti zaručena za tebe, danas sam presretna buduća žena. Tada sam mislila da smo na nekom zabavnom putovanju, danas planiram putovanje koje će trajati cijeli život . S tobom. Ti i ja. I presretna sam. Presretna sam i za svaku sijedu koju si dobio od onda. Znam da si ih dobio zbog mene, ali ti stoje prokleto sexy. Želim ih još. Želim da budeš ovakav čovjek zauvijek. Jer si srce i duša. Želim da budeš zdrav i u energiji. Jer me moraš pratiti. Želim da mi i dalje govoriš sto puta na dan da me voliš. Jer onda i ja mogu tebi reći isto natrag. Želim da ti ovaj 35. rođendan bude najljepši ikada, jer ti to zaslužuješ. Sretan ti rođendan, ljubavi moja, volim te'', napisala je Maja uz prigodnu fotografiju.