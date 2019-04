Ronald Sataić i Nicol Brekalo, simpatičan par iz showa ''Ljepotice i genijalci, do samog kraja ostao je svoj i osebujan. S njima se družila naša Matea Slogar koja je odlučila provjeriti tko se od njih bolje snalazi u kuglanju, s kojim se reakcijama susreću nakon showa i kako plivaju u ljubavnim vodama.

Teško je bilo suspregnuti suze nakon što je, prema mnogima, omiljen par prošlog tjedna napustio show ''Ljepotice i genijalci''. Ronald i Nicol jedno u drugome pronašli su dobrog prijatelja. Nakon ispadanja iz showa, nastavljaju se družiti. A, iako nisu sportski tipovi, odlučili su se okušati u kuglanju.



Prije kugle, pala je i oklada:



''Ako ja pobijedim, on će mene ofarbati u koju god boju hoće, a ako on pobijedi, obrnuto. Drž'te mu fige jer će bit ružan ćelav'', poručila je Nicol.



Njihove šale, ali i svađe uveseljavale su nas i tijekom showa, a zasigurno jedna od najžustrijih bila je ona prilikom sklapanja noćnog ormarića:



''Drago mi je da je on bio sa mnom u paru jer da se izderavao na ijednu drugu curu da bi se ona počela plakati, ali ja sam njegov temperament i vraćala sam mu'', kaže Nicol.



Kažu da se slažu kao brat i sestra. Da može ponovno birati, Nicol bi opet izabrala Ronalda za partnera:



''On je mislio da sam se ja zaljubila u njega'', šali se Nicol, a Ronald dodaje da nije baš tako naivan.



Ipak, da je odluka na njemu, Ronald bi se odlučio za Petru. Ova mu je plavuša ukrala srce i u njemu probudila romantičnu dušu. Priznaje kako je upravo ona tip cure kakvu traži:



''Pa izgledom da, ali očito se karakterno nismo našli. Nicol je ispala bolja'', priznaje, a nakon showa mu puno žena prilazi i šalje zahtjeve za prijateljstvo na društvenim mrežama. A on se, kaže, više ni neće truditi jer sad čeka da djevojke priđu njemu.

Simpatična Nicol u showu je ostala zamijećena po svojoj ljubavi prema modnim krpicama:

''Nikad ne ponavljam odjevne kombinacije'', kaže, a šoping joj je, omiljeni hobi, iako jako voli i putovati.



Brojne poslovne ponude pršte im sa svih strana, a nerijetko dijele i autograme. Ronald i Nicol postali su pravi hit, a ne skrivaju da bi se željeli okušati i u televizijskim vodama.



Na kuglanju je pobjedu odnio Ronald. Zle krvi među njima nikada nema, a zauvijek će ih vezati nezaboravno iskustvo i lijepe uspomene.

