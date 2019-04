Nakon što je Ronald prošao kroz veliku transformaciju i oduševio novim izgledom, on i Nicol izgubili su u dvoboju te napustili show.

Nakon što je genijalac Ronald prošao kroz veliku transformaciju i oduševio novim izgledom, on i Nicol izgubili su u dvoboju te napustili show.

"U trenutku proglašenja našeg napuštanja kuće bila sam jako tužna, jer uopće nisam razmišljala o njemu, no par minuta poslije shvatila sam da je to dobro. Specifična sam osoba (kao i svi ostali), no ja se ne bojim to pokazati i biti svoja. Mnogi kažu da mene možeš ili voljeti ili mrziti, jer sam uvijek 100 posto što i jesam, a bi se danas moglo smatrati devijantim ponašanjem. Obožavam upoznavati nove ljude, no duže vrijeme provodim samo s onima s kojima to i želim, pa je za mene svakih 24 sata dnevno s ljudima suprotne deskripcije predstavljalo velik izazov", iskreno nam je priznala Nicol u intervjuu koja je tijekom boravka u kući imala nekoliko razmirica i svađa te je znala izgubiti živce.

"Jednostavno sam takva kakva jesam i mnogi karakteri mi ne leže. Ja se s njima neću sukobljavati dok se oni prvi na mene ne okome. Iako sam bila svjesna da bi radi ostanka u showu bilo pametno pritajiti svoju osobnost, biti neupečatljiva i ne izražavati mišljenja, praviti se da su mi u redu situacije koje su se dogodile stvorilo bi razmirice unutar mene same. Ne znam i ne volim glumiti, niti bih mogla pretvarati se da mi se nešto sviđa. Ne komentiram ljude prije nego ih upoznam, niti stvaram loš dojam o njima dok mi se oni ne zamjere. Nakon toga, uvijek prvo osobi kažem što me zasmetalo, tako da kasnije ako me itko traži komentar na događaj, mogu ponoviti svoje misli bez grižnje savjesti", pojasnila nam je neke svoje poteze Nicol.

Otkrila nam je i kako ona i Ronald imaju puno karakternih sličnosti, iao se mnogima činilo kako su potpuno različiti. "Primijetila sam kako smo oboje dosta afektivni i besramni u pokazivanju istog. Nikada nećemo pristati biti nečije marionete niti napustiti vlastita stajališta ma kakva se cijena nudila."

"Ne mogu reći da sam pretjerano sretan zbog ispadanja. Bilo mi je zabavno, ekipa je više manje OK, a i ništa od nagrade nažalost. Ali ajde, barem nisam ispao među prvim parovima tako da nije totalno razočaranje", iskreno nam je priznao Ronald kojeg je javnost smatrala jednim od od najistaknutijih i najzabavnijih kandidata u kući. "Iskreno nisam to očekivao, iako sam se potrudio da me ljudi dožive kao zabavnu i pozitivnu osobu kakva jesam. Jest da je bilo nekih stvari u kojima se možda nisam baš pokazao u najboljem svjetlu, ali nitko nije savršen pa tako ni ja. Uglavnom drago mi je da sam više manje ostavio pozitivan dojam na ljude."

"Rekao bih da smo ja i Nicol bili sasvim solidan par unatoč našim popriličnim razlikama u interesima, hobijima, načinu života te njegovim okolnostima i slično. Upravo zbog tih stvari sumnjam da ćemo sad baš biti best frendovi ili nešto više, ali dobri znanci definitivno da", priznao je Ronald, no ne vjeruje da bi ikad mogao biti sa ženom s kojom nemam gotovo nikakvih zajedničkih interesa. "To bi bilo mučenje kako za mene, tako i za nju. To ne treba nikome i dovodi samo do neugodnih situacija", zaključio je.

Također, Ronald nam je priznao i kako ne prođe dan da ga netko ne prepozna na cesti i traži slikanje, a kaže da je pao i jedan autogram. "A nađe se i pokoja žena da me želi bolje upoznati."

"Dobio sam ponudu za snimanje jedne pjesme/spota zasad i odradio sam već nekoliko intervjua u vezi showa. Planovi za budućnost su mi uglavnom oni koji su bili, odnosno dovršiti nauku za 3D grafičkog dizajnera, nastavit radit na knjizi, odnosno sad bolje rečeno knjigama i možda napraviti nekakvu igricu za mobitel pošto u tome vidim dobru šansu za zaradom", priznao nam je n kraju, dok je Nicole dobila puno zanimjivih ponuda, od snimanja reklama i spotova do vođenja raznoraznih projekata. "U planu mi je započeti i s nečim potpuno svojim i voljela bih najkasnije do 25. rođendana imati tri diplome i vlastiti posao."

Upitali smo ju i za Instagram na kojem često objavljuje atraktivne fotografije, ali i prati samo dvije ženske osobe. "Jedan duži period nisam imala niti jednu društvenu mrežu. Kada sam ponovo otvorila Instagram nisam htjela da mi bude velika distrakcija, a u isto vrijeme, da ljudi znaju da sam živa i da živim unatoč svim obvezama koje uopće niti ne želim dijeliti na njoj. Iz istog razloga i pratim samo majku i sestru koje ionako ništa ne objavljuju, a nitko me ne može pitati zašto pratiš nju, njega, a ne mene", pojasnila nam je zgodna crnka koja ističe kako nije glumatala tijekom showa.

"Čak bih voljela reći da sam se samo zezala i glumila jer je na koncu to i igra, no sve sam to ipak bila ja koja je stvarno živjela u tom trenutku i proživljavala to sve. Da mi nije bilo stalo, smijala bi se cijelo vrijeme jer sam tad najljepša. Mojoj obitelji, prijateljima i meni je smješno kada pročitamo pokoji zloban komentar, budući da oni znaju tko sam i to mi je jedino bitno. Možda niti ja ne bih pomislila da neka ljepotica studira dva fakulteta, zarađeni novac od snimanja daje nekom u potrebi, da volontira, radi i vodi razne projekte te na koncu ima obitelj i prijatelje koji znaju tko je i tuđe mišljenje ju ne zanima niti se boji preispitivanja vlastite inteligencije. Uglavnom se na sve izjave koje mi moji poznanici pošalju da su pročitali glasno nasmijemo, jer ne da nema veze s istinom nego nikada neće sa mnom i mojim uvjerenjima. Jedino što sam zapamtila jest da je netko napisao da sam izoperirana, a ja u životu nisam bila na operaciji niti plastičnoj niti ikakvoj drugoj, pa sam bila malo razočarana što ljudi misle da nije moguće u redu izgledati i bez operacije, no shvatila sam da me to onda pomalo i imponira", poručila je na kraju.

