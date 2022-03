Albina Grčić odlučila je okušati svoju sreću u showu ''Ples sa zvijezdama'', pa smo tako u prvoj emisiji mogli vidjeti kako se snašla.

Albina je zatvorila prvu emisiju showa "Ples sa zvijezdama", a na sebi je imala ružičastu kombinaciju s minijaturnim topićem te je stil upotpunila kečkama.

Igor Barberić je Albini poručio da je jedna od jačih kandidata ove sezone što se prirodnog talenta za ples tiče. Larisi Lipovac Navojec falilo je detalja koji su specifični za jazz ples. "Vjerujem da ćete vi to sve savladati", dodala je. Franka se podsjetila kako je nedavno imala prilike zaplesati s Albinom, aludirajući na Doru, a uputila joj je svu podršku.

Albina Grčić već je ranije priznala da je itekako spremna za najveću plesnu avanturu u životu.

"Iako se nikad nisam profesionalno bavila plesom, kao dijete sam uvijek imala ritma i osjećaja za ples, s obzirom na to da je i to umjetnost, poput glazbe. Okušala sam se nekoliko puta i u plesu, a kako sam voljela oponašati svjetske dive, uvijek bih spajala glazbu i ples (pjevanje i plesanje). Od malih nogu pratim show 'Ples sa zvijezdama', a otada mi je želja okušati se u tome, ma koliko zahtjevno bilo. Obožavam biti u opuštenom okruženju i plesati na domaće i strane hitove kao da me nitko ne gleda, sad kako to izgleda sa strane, hm", kazala je nedavno Albina kroz smijeh za DNEVNIK.HR.

Zbog nedostatka plesnog iskustva najviše se veseli tehnički manje zahtjevnim i slobodnijim stilovima.

"Mislim da bi to bio neki opušteni stil u kojem plesni koraci nisu striktno određeni - možda bi to bio freestyle, mislim da je tu naglasak više na koreografiji, emociji, a manje na tehnici", smatra, a nekih se stilova i pribojava.

"Ovi skakutavi, tipa quick step ili jive, iako mi jako fora izgledaju, mislim da će mi trebati vremena da skužim foru", priznala je Albina nedavno.

