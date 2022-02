Albina Grčić je za DNEVNIK.HR otkrila detalje o svojoj vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem i možemo li uskoro očekivati svadbena zvona, a zanimalo nas je i za koga navija na ovogodišnjoj Dori.

Pjevačica Albina Grčić okušat će se i kao plesačica u showu "Ples sa zvijezdama" koji se vraća na Novu TV.

Ususret početku showa s nama je podijelila svoje uzbuđenje, a otkrila nam je i pokoji detalj o privatnom životu.

"Iako se nikad nisam profesionalno bavila plesom, kao dijete sam uvijek imala ritma i osjećaja za ples, s obzirom da je i to umjetnost poput glazbe. Okušala sam se par puta i u plesu, a kako sam voljela oponašati svjetske dive, uvijek bih spajala glazbu i ples (pjevanje i plesanje). Od malih nogu pratim show 'Ples sa zvijezdama', a od tada mi je želja okušati se u tome, ma koliko zahtjevno bilo. Obožavam biti u opuštenom okruženju i plesati na domaće i strane hitove kao da me nitko ne gleda, sad kako to izgleda sa strane, hm", kazala je Albina kroz smijeh za DNEVNIK.HR.

Zbog nedostatka plesnog iskustva, najviše se veseli tehnički manje zahtjevnim i slobodnijim stilovima.

"Mislim da bi to bio neki opušteni stil u kojem plesni koraci nisu striktno određeni - možda bi to bio freestyle, mislim da je tu naglasak više na koreografiji, emociji, a manje na tehnici", smatra, a nekih se stilova i pribojava.

"Ovi skakutavi, tipa quick step ili jive, iako mi jako fora izgledaju, mislim da će mi trebat vremena da skužim foru", priznaje Albina, no uzda se i u svoje tajne adute.

"Osobno smatram da sam veliki radnik, ambiciozna sam i vjerujem da ću dat sve od sebe. Ovo je za mene izazov, a nadam se i da će svaki ples izvući neku novu, stranu mene", govori pjevačica.

Sudjelovanje u showu vidi i kao priliku za usavršavanje.

"Osim jednog prekrasnog iskustva i uspomene, vjerujem da će mi show značiti i za daljnji vlastiti rad i nastupe, i da ću se više opustiti u tom kontekstu, a od partnera očekujem da je kreativan, pouzdan i strpljiv", kaže nam Albina.

Kao sjajna prilika u njezinoj karijeri pokazalo se i predstavljanje Hrvatske na Eurosongu 2021. i iza nje je jedna jako uzbudljiva i plodonosna godina.

"Život mi se preokrenuo gotovo naglavačke. Otvorila su mi se neka nova vrata, upoznala sam jako puno ljudi i stekla nova iskustva koja će ostati za cijeli život. Drago mi je jer sam u svemu tome ja ostala ja, bar tako kažu moji bližnji", pohvalila se, ali priznaje i da je više nego o nastupu na Eurosongu maštala o ovom što je tek čeka.

"Definitivno sam se zamišljala na jednoj takvoj pozornici, ali o 'Plesu sa zvijezdama' sam maštala puno duže", otkrila nam je te je dodala kako je zahvalna što ima priliku proći kroz takva iskustva i iz svakog nešto novo naučiti.

A osim novog iskustva, Eurosong joj je donio i obožavatelje iz cijele Europe.

"Nadala se jesam, ali nisam očekivala da će reakcije biti toliko brojne. Presretna sam da je ekipa bila pozitivna oko mene i cijelog nastupa, svakako mi je to dalo vjetar u leđa za rad na novim pjesmama i glazbi općenito", govori pjevačica.

Na pitanje za koga bi od naših izvođača ove godine htjela vidjeti na Eurosongu, odgovara diplomatski.

"Ove godine navijam za najbolju pjesmu i kompletan nastup, pa sad vidjet ćemo tko će to biti", kaže Albina.

Kako joj se život promijenio gotovo preko noći, s popularnosti još nije na "ti", no priznaje i da joj neke popratne stvari gode.

"Naravno da je lijep osjećaj kada te ljudi prepoznaju i daju ti na važnosti, pogotovo kada je to zbog nekakvih uspjeha, ali nekad to ima i svoje mane, pogotovo ako si naviknuo na vlastitu privatnost i određen način života. Ja još uvijek ne percipiram sebe kao nekakvu javnu ličnost i zbog toga se ni ne ponašam znatno drugačije nego prije. Rekla bih da sam kroz sva ta iskustva sazrjela, po pitanju zamaranja negativnim komentarima i što će selo reći. Još sam mlad izvođač, koji gradi svoj put, tako da si dajem prostora", iskrena je Albina.

Otkako nas je predstavljala na Eurosongu, u fokusu se našao i njezin ljubavni život. Doznalo se kako je u dugogodišnjoj vezi s nogometašem Hajduka Ivanom Ćalušićem, pa nas je zanimalo i možemo li uskoro očekivati svadbena zvona.

"Uvijek razmišljam o budućnosti, pa tako i u ovom slučaju. Naravno da razgovaramo, sanjamo, ali još uvijek radimo na sebi i onome što nas pojedinačno ispunjava. Najvažnije mi je da smo jedno drugom podrška i da smo na istoj valnoj duljini", kaže pjevačica.

I ona i dečko su javne ličnosti što, priznaje, na početku veze nijedno od njih nije očekivalo.

"Takvo što nam nije bilo ni na kraj pameti, a ne bih rekla ni da je sad. Jednostavno ne doživljavamo to na taj način. Svjesni smo sebe, i ništa ne uzimamo zdravo za gotovo. Trudimo se, radimo i koristimo svaki trenutak, pa što nam budućnost donese", zaključila je Albina.