Marko Grubnić sve je zaintrigirao raskošnim prstenom dijamantnog sjaja. Mnogi smatraju da se ceremonija njegova vjenčanja već dogodila u strogoj tajnosti, no najpoznatiji domaći modni stilist ne želi niti povrditi niti demantirati tu vijest. Za IN Magazin je otkrio da je sretan i ispunjen te da u životu ima apsolutno sve. Koji je razlog Markove sreće zna ekipa In magazina!

Stilist Marko Grubnić je ove sezone u showu "Ples sa zvijezdama" zadužen za modni dio za Maju Šuput i za dio žirija te si je dao oduška.

"Moram priznati da sam vrlo opušten jer ove sezone ne mogu ispasti prije finala. No, da se vratimo na ovu sezonu. Super je, velika je čast biti dio ovoga projekta. To je inače moj najdraži projekt koji sam ikada radio. Često me ljudi pitaju otkud mi inspiracija jer je to sada već bezbroj haljina i modnih kombinacija. Nemam odgovor na to. Maja mi je inspiracija, projekti su mi inspiracija, televizija mi je inspiracija...", ispričao je Grubnić za In magazin.

Na pitanje Davora Garića je li mu sezona "Plesa sa zvijezdama" u kojoj je sam nastupao promijenila život kaže: "Apsolutno. Kroz show su mi se dogodile najljepše stvari u životu, a to je da su ljudi stali nekako na moju stranu, prepoznali su moj trud. Ja prije tog showa nisam otvarao srce i dušu te nisam dozvolio uopće ljudima da vide tko sam uopće ja. Taj show je to promijenio. Pred kraj showa su se i privatno stvari posložile. Došla mi je u to vrijeme i ljubav života, emocionalno sam nekako sazrio. Moj život je nakon "Plesa sa zvijezdama" promijenio svoj smisao, ali na bolje", iskren je bio Grubnić.

Komentirao je i tko je trenutačno najzaslužniji za to da ne skida osmijeh s lica. "Pa mogu iskreno sada reći da imam sve u životu. Da ne znam na koju temu pričamo, ne znam što bih rekao da mi fali u životu, ja zaista imam sve. Ispunjen sam, sretan sam", ističe stilist.

Komentirao je i svoje vjenčanje. "Čovjek ne bi na meni rekao, ali nerijetko pričam o privatnom životu. Obično dajem jako puno medijima, objavljujem puno i na Instagramu te pokažem sve, a zapravo ne pokažem ništa", kaže te dodaje: "Prije sam govorio da nikada neću nositi prsten. I kada ću se vjenčati jednoga dana mislio sam da ću prsten nositi na lančiću ili u ladici. I tu me demantirao život te s veseljem nosim prsten", zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Mineini obožavatelji ne skrivaju oduševljenje njezinom novom frizurom, evo i zbog čega je uspoređuju s Tinom Turner +28

Holivudski ljepotan tuži bivšu suprugu te tvrdi da mu je uništila karijeru, traži i pozamašnu cifru za odštetu +26