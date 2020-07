Slavna uzbekistanska pijanistica Lola Astanova, osim što je širom svijeta prepoznata kao velika pijanistica, osvaja i svojom pojavom. U Hrvatskoj je poznata po suradnji sa Stjepanom Hauserom, a za In Magazin otkriva je li se između njih dogodilo i nešto više.

Lola Astanova rado posjećuje Hrvatsku. Ovaj put spojila je ugodno s korisnim, i uz nastup, uživala u Zadru. Dosad je bila u Zagrebu, Rijeci, a svirala je i u Puli.

''Hrana, riba, to je sigurno jedan dodatni razlog za posjetiti Hrvatsku'', kaže.

Evo što Lola kaže kakva je privatno.

''Mislim da sam normalna, jedno je Instagram, društvene mreže, ali kad me ljudi upoznaju kažu da sam normalna i da čvrsto stojim na zemlji. U ovom poslu nekad je teško razlikovati što je stvarno, a što ne, ali mislim da uspijevam'', rekla nam je Lola.



Osim što je poznata po sjajnim interpretacijama Liszta, Chopina i Rahmanjinova, publici ne promiću ni seksi kombinacije koje rado odijeva.

''Klasika može iti dvosmjerna cesta, ponekad te ljudi pozivaju radi izgleda, a ne talenta, ali onda to samo znači da moraš biti dvostruko bolji. No to je showbiz, ljudi te žele vidjeti'', priča.



Svirala je i sa Stjepanom Hauserom, između njih je bila posebna energija. Nagađalo se da se između njih događa nešto više.

''Odradili smo tu jednu suradnju koja je odjeknula širom svijeta, on je nakon toga radio svoje, ja svoje. Znači, nije bilo emocija. Samo profesionalno, nismo bili u vezi'', tvrdi Lola.

A evo i koje predispozicije Lolin princ na bijelom konju treba imati.

''Izgled je sekundaran, trenutačno mi je fokus na karijeri, ali nikad ne znaš što će se dogoditi u budućnosti'', zaključila je Lola.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.