Nakon dva zagrebačka, Petar Grašo održao je koncert za pamćenje u rodnom Splitu. Puna Spaladium Arena u glas je pjevala više od dva sata Grašine najveće hitove. Što mu znači ovaj koncert, kako ga je splitska publika uspjela nasmijati, ali i gdje je Hana bila za vrijeme koncerta zna Hrvoje Krolo iz IN Magazina.

Gotovo 12 tisuća ljudi s Petrom Grašom pjevalo je u glas više od dva sata, nakon pet godina priredio je koncert za pamćenje u prepunoj Spaladium Areni!

"Kad sam prije nekih 20 godina počeo svirat i pjevati moj neki dječački san bio je da nastupim u punoj dvorani i da me ljudi vole, a ja sam to doživio desetorostuko", kazao je nakon koncerta Grašo za IN Magazin.

Da je splitska publika posebna dokaz je doza humora kojom su nasmijali i samog Petra koji je zaustavio koncert da bi odgovorio na pitanje postavljeno putem transparenta.

"Jedan simpatičan i zaista interesantan moment bio je na pjesmi Srce za vodiča. Netko je digao transparent na kojem je pisalo: Di je Hana? Toliko sam se počeo smijat da sam morao prekinut pjesmu i to je bilo užasno simpa, to je baš moj grad", komentirao je pjevač.

Supruga Hana Petra je bodrila s tribina.

"Ona je bila tu kao jedna djevojka ili mlada žena koja je došla uživat u koncertu, decentno, bez da je aparati snimaju. Ona je jedno dobro, skromno i drago biće prije svega. Mi smo zaista ljudi koji pokušavaju sakrit svoj privatan život, ali izgleda da je to baš okidač da se mediji izuzetno zanimaju za nas. Ne mogu zamjeriti medijima jer nisu napisali nijednu lošu stvar, ali je to bilo zaista intenzivno", priznao je.

Graši se na pozornici pridružio i zet Tonči Huljić s kojim je otpjevao nekoliko pjesama.

"Familija se dogodila u međuvremenu, Tonči i njegova obitelj su već odavno i moja obitelj, nevezano uz novonastalu situaciju", kazao je.

Nakon ostvarenja pjevačkog sna da pjeva u prepunim arenama, Petru će se ostvariti i onaj životni, a to je da postane tata. Prinova u njegov i Hanin dom stiže na ljeto

"Naravno da se osjećam prekrasno i neizvjesno u smislu da je to jedno iščekivanje koje je lijepo. Mislim da se svi ljudi koji očekuju prinovu trebaju radovati i da je to prirodno", rekao je budući tata.

Pred Grašom su još mnogi najavljeni koncerti, a više o tome doznajte u videu.

