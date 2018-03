Dečki iz Opće opasnosti krenuli su na dijetu.

Prije tjedan dana članovi grupe Opća opasnost prihvatili su izazov i odlučili gubiti kilograme ispred kamera In Magazina.

Stiglo je vrijeme i za prvu kontrolu.

Tko se pokazao najuspješnijim, je li netko prekršio protokol i kakvi su rezultati mršavljenja otkrit će vam Dalibor Petko u rubrici "Vitki i zdravi".

Dečki nisu bili uvjereni u uspjeh, nisu vjerovali da će izdržati, no sedam dana im je prošlo prilično brzo i lagano. "Ne ide skupa taj neki, ajmo reći, razuzdani rokerski život i ovako velika disciplina i motivacija, na kraju očekujemo jako dobre rezultate. Ovo je prvi put da jedan rock bend ide na dijetu i mislim da su pokazali veliku ozbiljnost", rekao je nutricionist Kenan.

Proteklog tjedna rekorder u smanjenju obujma postao je Žiža, dok je Pero Galić u kilogramima šampion. Žiža je izgubio već deset centimetara, dok je Pero izgubio deset kilograma. Koliko će smršavjeti u sljedećih tjedan dana? Kakav će biti konačan rezultat? Više pogledajte u prilogu IN magazina.