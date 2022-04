Sjećanja na Olivera Dragojevića ne blijede, a njegove pjesme živjet će dok je nas, pa i duže. Kako bi očuvali te lijepe uspomene, Oliverov bend Dupini i njegov rođak Petar Dragojević kreću na koncertnu turneju ''Tragom Olivera'', gdje će zapjevati njegove bezvremenske hitove. Ekskluzivno smo doznali da uskoro stiže i album s Oliverovim nikad objavljenim pjesmama i videospotovima koje je snimio u posljednjim godinama života. Detalje zna ekipa In magazina!

Oliverov prateći bend Dupini, uz vokalno pojačanje Petra Dragojevića, u pripremama su za pravu koncertnu poslasticu - turneju ''Tragom Olivera'', kojom će odati počast omiljenom i nikad prežaljenom pjevaču. Stati pred Oliverovu publiku velika je odgovornost.



''Nije velika, nego prevelika odgovornost, očekivanja su velika, a mi ćemo se stvarno potrudit maksimalno da bar taj 1% donesemo, da ljudi uživaju u njegovim pismama jer je stvarno ostavio veliku veliku baštinu iza sebe'', rekao je Petar Dragojević.



Ljetna koncertna turneja Dupina i Petra Dragojevića kulminirat će na Oliverov 75. rođendan, početkom prosinca u Zagrebu, a uz nastupe, u njegovoj Veloj Luci bit će mu otkriven spomenik koji je u završnoj fazi izrade.



''Mi se oko tog spomenika trudimo već dvije godine, on uistinu izgleda kao da Oliver pjeva, ja ga promatram, satima sjedim uz taj spomenik, gledam ga i divim se tom djelu. Oreb, Izvor i Emilija Oreb su autori tog spomenika, on je uistinu onakav kakav je Oliver bio u Vela luci, opušten, sa jednom prekrasnom emocijom na obrazu'', govori glazbeni producent Damir Osredečki.



Priprema se i opsežna monografija, a na radost svih ljubitelja Oliverova glasa i emocije, uskoro izlazi i album s njegovim nikad objavljenim pjesmama.



''Uistinu, ne znam gdje ste to iskopali, ali dolazi još jedno iznenađenje. priprema se nešto novih Oliverovih pjesama i spotova, a o tome nešto više uskoro'', kaže Osredečki.



Iako nas je napustio 2018., sjećanja na ovog glazbenika još su itekako živa. Pogotovo ljudima koji su uz njega proveli neke od najvažnijih trenutka svojeg života.



''Znali smo mi igrati na karte, na balote, nogomet, to bi mi zvali obiteljski nogomet, onda bi sinovi, on, ja igrali, ma to je smijanje, to je ruganje bilo, recimo takvih uspomena imamo, ne mogu ih nabrojit'', govori Petar Dragojević.

Stati u Oliverove cipele i zapjevati te bezvremenske hitove velika je čast, ali i vrlo emotivno - otkriva nam Petar, kojeg čeka težak zadatak - prenijeti barem komadić Oliverova nezamjenjivog šarma i emocije u glasu.



''Imaš osjećaj kao da će sad on opet doći, sad će odsvirati, sad će izaći nova pjesma jer ima puno pjesama, demo koje je radio, stvari koje sam ja slušao i sad to izlazi vanka, mislim da će to biti...teško je govoriti o tome jer ipak mi je on stric, ali gledajući sa strane, tek onda vidiš kolika je ustvari njegova veličina i oliko je ustvari bio velik, a toliko skroman i jednostavan da je to čudo'', zaključio je Petar Dragojević.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Mia Negovetić pokazala trbuh u mini topiću, ovim zadnjim izdanjem dala je do znanja da je daleko od djevojčice koju pamtimo! +26

Bila je jedna od najtraženijih glumica i seks-simbol, a sada je otkrila tužan razlog zbog kojeg se godinama skriva od javnosti +26