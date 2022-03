''Samo jednom'' - novi je singl Petra Dragojevića. Ova ljubavna balada splitskom je pjevaču najdraža dosad. Razlog tomu je i što se u videospotu prvi put pojavljuje Petrova supruga. Kako je pjevač uspio nagovoriti suprugu na glumački pothvat, na koji je način proširio prijateljstvo s Alenom Nižetićem te hoće li netko od njegove djece krenuti glazbenim vodama?

Pjesma ''Samo jednom'', zasigurno će biti jedna od pjesama uz koje će mnogi budući mladenci htjeti uploviti u bračnu luku. Splitski pjevač Petar Dragojević baladom je otvorio 2022. godinu.



"Vrlo jedna emotivna i lagana pjesma. Samo jednom zavoliš nekoga onako iskreno i jako, najjače. Tako da je poruka samo volite se, ljubite se i sve će doći lipo'', govori pjevač.



Upravo za ovu, kako kaže, njemu jednu od najdražih balada želio je videospotom dočarati tu ljubav o kojoj pjeva. A s kim bi to mogao napraviti ako ne sa suprugom Andreom. Ovo je njezin prvi ovakav izlet i trebalo se dobro namučiti da Andrea na to pristane.



" Kako ću se ja ljubiti na spotu? I onda sam joj rekao, ajde mogla si ti glumiti - Ma šta ću ja glumiti, nisam ja za to. Onda je ovaj šta je snimao Slaven rekoa, ma najbolje da ti žena glumi. I tako smo je uspjeli nagovoriti i evo super. Sve je to njoj naporno, ona ti nije taj đir, živi mirno, sad ima fakultet. Ona ti je laganini, oko djece i to je njoj najvažnije na svijetu'', priča Petar.



A upravo su, kako nam pjevač priznaje, klinci Petrov i Andrein najveći uspjeh. Uz petero djece u njihovoj je kući uvijek zabavno.



"Kako će bit dosadno? Ima ih... jedan je u pubertetu, jedan je mali, pa ovaj ovog nervira, pa se svađaju, cirkus je uglavnom pogotovo i oko škole sad, to je ajme'', priča Petar.



Dok Petar sigurno plovi glazbenim vodama već 25 godina, kaže nam, kako sad stvari stoje, mogao bi u vlastitom domu dobiti glazbene nasljednike.



"Svi oni imaju mota, to se vidi odmah. Jedan je u muzičkoj školi, drugi hoće učiti gitaru svirati, nikad ne znaš, još su mladi za to. Ali definitivno, ako će se baviti s time, zašto ne. Što djeca vole treba ih poduprijeti i ja mislim da je to to'', kaže Petar.



A dok se djeca odluče hoće li krenuti tatinim stopama, splitski pjevač odlučno korača glazbenim nebom. Ove godine će nas iznenaditi još jednim singlom koji potpisuje njegov veliki prijatelj i kolega Alen Nižetić.



"Napokon da je i on počeo pisati, stvarno je dobro i baš sam zadovoljan. To je vrlo, vrlo mentalitet "Otvorenog prozora" takva pjesma, u tom stilu i lijepo plovi i baš sam zadovoljan. Ta pjesma će biti najava zapravo za kompletan opus od mojih 7-8 godina zadnjih šta sam radio'', priča.



Petar je optimističan što se ove godine tiče, najave za ljetne koncerte već su krenule, a to će mu biti i idealna prilika za promociju novog albuma, koji je njegova publika toliko dugo čekala.

