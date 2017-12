Nives Celzijus zauvijek će pamtiti ovu godinu. Pobijedila je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" i dobila jednu od glavnih uloga u najgledanijoj domaćoj seriji.

Nives Celzijus ovu će godinu zauvijek pamtiti. Pobijedila je u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", dobila jednu od glavnih uloga u najgledanijoj domaćoj seriji, a sada kruže priče i kako se zaručila. Novi videospot atraktivne pjevačice izazvao je lavinu komentara. Najupečtljivije su scene u kojima je pokazala svu raskoš svoje gipkosti.

"Pa dobro, ima ovaj dio publike koji je to već znao od ranije, evo i mi smo se prisjetili naših dogodovština i snimanja. Isto tako, ljudi koji su gledali "Tvoje lice zvuči poznato" su isto znali da sam dobra u špagama i da sam dosta fleksibilna", rekla je Nives.

S obzirom na njezinu blisku povezanost s nogometom i nogometašima u prošlosti, naziv pjesme "Ramos" nikoga nije iznenadio. Ipak, to nije bila njezina ideja. "Fakat nije! To su me svi pitali! Kao, "pa imala si tih pjesama i ranije, nogometne tematike".Jesam, ali ranije, to je još bilo dok još nisam imala želju aktivno se baviti pjevanjem niti je postojala ta ideja, to su bile moje autorske pjesme koje su bile više kao neka parodija", dodala je Celzijus.

Nives je javnost zaintrigirala fotografijom koju je objavila na svojem profillu na Instagramu, pa su se mnogi zapitali je li se zaručila! No dileme nema, njezin je dnevni raspored pregusto popunjen. "Ja sam toliko puno na setu, evo možete pitati i moje kolege... Ne znam, jedino ako mi se desi ljubav na setu", zaključuje Celzijus. Što je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

