Nina Kraljić je napravila zaokret u karijeri pa se u novom videospotu pokazala u seksipilnom izdanju. Zaplesala je tango s tadašnjim dečkom, sad već bivšim. Otkrila nam je žali li zbog te odluke, je li spremna na glazbene kompromise te kako se osjeća u seksi izdanju.

"Zavisi što je ljudima seksi, to je dosta subjektivno. Mnogi, kad mi netko komentira izgled, kaže joj kak si mi bila super s kratkom kosom, to je baš bilo nespecifično, pa onda netko kaže joj super ti je ova duga kosa.

Furaš svoj stil, mislim, ja mogu sutra kosu ošišati, jer ja se uvijek igram s tim, kao što vidiš i sa bojama, i sa dužinama, nije to neki šok za mene, ja sam počela tako, možda je samo ljudima šok jer su me percipirali zadnji put s jako kratkom kosom", priča Nina. Nedavno je izbacila novi singl "Negdje", u kojem se okušala u vatrenom i strastvenom tangu.

"Uspjela sam zavarati ljude da se bavim plesom, to je dobar znak, haha, tome sam težila. Mi smo zapravo plesali samo dva tjedna, što je stavrno urnebesno mali rok za napraviti tako nešto, mislim da bi inače trebala barem tri mjeseca uložiti, pogotovo kad nisi koraka tanga napravio, to je stvarno težak standard, tako da ovim putem svaka čast Vladi Kopčiću", kaže. A Vlado je, inače, Ninin sada već bivši dečko. Naime, u vrijeme snimanja videospota su bili u vezi pa je strast među njima stvarna, međutim, u međuvremenu su prekinuli. Nini ni danas nije žao što je taj spot snimila upravo s njim. "Mislim da nije mudro žaliti za stvarima koje su se desile jer to ne vodi nigdje, nije konstruktivno. On je bio dio tog albuma i dio te priče, i onda nam je bilo logično i stvarno smo i inače planirali spojiti tu ljubav prema umjetnostima i prema glazbi", otkriva Kraljić. Što je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

