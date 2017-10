Mia Begović prepričala je događaj koji ju je nevjerojatno naljutio.

Mia Begović i danas pati za svojom sestrom. To je bol koja je neizbrisiva i baš zato i danas se sva naježi kada se sjeti trenutka nepoštovanja medija koje je doživjela nakon smrti svoje sestre. Mia je ovaj slučaj ispričala u emisiji Petkom s Petkom.

''Jednom sam jednu naslovnu stranu tužila. Dokazivala sam deset godina svoje pravo, deset godina sam plakala svaki put kada sam se pojavila na sudu. Tražila sam ispriku tog lista i kada sam dobila presudu, taj tjedan, taj tjednik je ugašen. Mene su bez rukava, nakon smrti sestre, stavili na naslovnicu. Bila sam ljutitog pogleda na slici, a oni su to stavili na naslovnicu i napisali ''Nikada više neću govoriti o sestri Eni''. Da stvar bude bolja to je bila fotografija gdje su izrezali moju sestru. To je bio trenutak kada sam bila najbliža umobolnici u svojem životu'', iskreno je prepričala glumica Mia Begović.