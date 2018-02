Massimo je sa svojom suprugom nedavno obilježio srebrni pir. Ona se za njega itekako žrtvovala, a danas žive u ljubavi i sreći.

Komu je Valentinovo svih 365 dana u godini, a tko je još romantičniji na ovaj dan, provjerili smo kod glazbenika i ostalih estradnjaka. U čemu je tajna dugih brakova, koja je tajna prvih poljubaca?

"Imam najboljeg muža na svijetu, moju najveću potporu. Svaki dan ljubav, poljupci, kujemo planove, uvijek je uz mene. I menadžer je i trener i kuhar je", priča Indira Levak o svom mužu. Indirin popis epiteta za supruga Miroslava ne staje samo na tome. I zato je svaki dan uz njega Valentinovo. No, ovaj je praznik, smatraju mnogi, ipak rezerviran za dodatnu pažnju.

Već godinama ljubav svojoj supruzi iskazuje Massimo. A nedavno su obilježili i srebrni pir. Kako često ističe, kada su se tek upoznali, ona je bila prava princeza, a on bitanga. "Priznajem i zahvaljujem se na tolikoj žrtvi koju je supruga dala za mene", priča Massimo.

