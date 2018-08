Bračni par Fernandes otkrio je kako se snašao u novoj životnoj ulozi - onoj roditeljskoj.

Prije nešto više od mjesec dana, Junior Fernandes i njegova supruga Marta postali su roditelji malenog dječaka. U razgovoru s našom Sanjom Kuzmanović otkrili su nam kako se privikavaju na novu životnu ulogu, kakva je Mateo beba te kada će sinčića prvi put povesti u očev rodni Čile. Ne propustite.

"Mateo je super beba, jako je aktivan. Da može on bi već sjedio i šetao, nema mira. Baka i deda ga danas čuvaju i oni se super slažu s njim", započela je ponosna mama te otkrila što joj najteže pada kao novopečenoj mami.

"Meni je najteže u svemu ovome to što ne mogu spavati noću, da mi se naspavati, spasila bi se", dok je njezin suprug otkrio kako joj pokušava pomoći najviše što može.

No zbog klupskih obveza, Junior je tek sad počeo uživati sa sinčićem. "Da, teško je mi je, jako mi teško to sve skupa pada, ali sve to što radim, radim za njegovu bolju budućnost", izjavio je bivši najplaćeniji dinamovac koji je otkrio i kako mama Marta radi sve, a on ništa.

A post shared by Marta Fernandes da Silva (@missfernandes_78) on Aug 27, 2018 at 3:46am PDT

"Meni stvarno nije problem, ali tata uleti kad treba pomoći nosati, pjevati, pričati itd. Još ga nisam vidjela puno u toj ulozi, hahaha, ali sad ćemo ga provjeriti. Ne sumnjam u njega zato što on već ima sina i vidjela sam kakav je s njim, sigurna sam da nije mogao izabrati boljeg tatu", otkriva Marta.

A post shared by Marta Fernandes da Silva (@missfernandes_78) on Aug 23, 2018 at 1:13pm PDT

Juniorova obitelj još nije upoznala Matea, no za to će imati priliku krajem godine, kad Fernandesi planiraju posjetiti njegov rodni Čile. "Volio bih da ga upoznaju, ali to je do sad bilo jako teško i nemoguće organizirati da oni svi dođu tu ili da mi idemo dolje jer je on još premali, ali sad ćemo krajem godine ići u Čile, pa će ga vidjeti i upoznati."

Najbolji roditeljski savjet koji su dobili zvučao je "samo puno ljubavi". Čime će se u životu baviti, sasvim im je svejedno. "Ja bi volio da ide mojim stopama, ali ako ne, neka radi ono što on voli i želi raditi u životu, što ga čini sretnim.

A post shared by Marta Fernandes da Silva (@missfernandes_78) on Aug 2, 2018 at 1:03pm PDT

Nedavno Mateovo krštenje izazvalo je polemike u komentarima na društvenim mrežama jer je njemu prisustvovao i njihov psić Timmy. Na kritike se Fernandesi ne osvrću. "Timmy i Mateo se super slažu, on bi ga najradije cijelog izljubio i izlizao, igrao bi se s njim, dira mu rukice i nogice", poručuje hejterima Marta.

A post shared by Marta Fernandes da Silva (@missfernandes_78) on Aug 20, 2018 at 11:35am PDT

"Trudna ili ne, Marta je uvijek ista, uvijek je jednako zahtjevna, hahahah... Nikad nije bila lošeg raspoloženja dok je bila trudna, kako čujem da druge žene imaju faze kad su trudne, ali Marta je uvijek bila opuštena, dobre volje, jedino što je imala želju za voćem i jagodama", otkrio je kroz smijeh Junior, a što je simpatični bračni par još otkrio našoj Sanji, saznajte u videu.

