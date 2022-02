Nakon što su prije godinu i pol dobili prvo dijete, djevojčicu Marlu, komičar Mario Petreković i Aleksandra Kramberger u slatkom su iščekivanju drugog djeteta. U razgovoru za In Magazin Mario je otkrio jesu li Marli rekli da joj uskoro stiže brat ili sestra, tko se od poznatih Hrvata najviše uplašio u njegovoj Kući strave i kako mu je bilo glumiti terapeuta u novom filmu redateljice Jasne Nanut.

Komičar i voditelj Mario Petreković već godinu i pol uživa u ulozi roditelja. Kći Marla postala je zvijezda na njegovim društvenim mrežama, a ponosni otac ne skriva koliko se promijenio otkad je postao roditelj, ali i obiteljski čovjek. Mario je posljednje četiri godine u sretnoj ljubavnoj vezi sa stomatologinjom Aleksandrom Kramberg, a u njihovu sretnu malu obitelj uskoro stiže i pojačanje.



"I drugo je na putu, još putuje, logičan slijed. Uvijek kažeš stat ću, pa neću, ne znam što će biti, ali u mojoj obitelji brat i ja. Nekako mi je to logičan slijed, ne može dijete bit samo, treba imat bracu i seku", zaključio je Mario.



A vijest o skorom dolasku brata ili sestre ipak je odlučio ne podijeliti s malenom Marlom.



"Neću joj govorit, pričali smo daj nešto bih ti rekao sjedni se. Prvo je sjela i onda sam razmislio i rekao - kak si ti, si ti ok? I rekla je da, no onda sam ipak odlučio da joj ne budem rekao, treba ju iznenadit", otkrio je.

Kada nije kod kuće, gdje trenutačno najviše uživa, Mario vikendima plaši posjetitelje u Tvornici strave. Kaže kako je to odlično terapeutsko iskustvo sa strahom jer ga se onaj koji se boji, oslobađa. Malo straha, kaže, nikomu nije naškodilo, kaže, dapače.



"Najsmješniji su mi bili Maja Bajamić i Dalibor Petko. Čovjek je pao na pod, razvalio se. Sve je izdržao i u jednoj sobi je bilo naglo i to ga je satralo i pao je dolje", otkrio je Mario.



Svestrani Petreković nedavno se po drugi put okušao i kao glumac. Naime, u dugometražnom filmu redateljice Jasne Nanut glumio je terapeuta, stručnjaka za fango terapiju ljekovitim blatom.



"Ja sam jako sretan, u sedmom nebu sam zbog filma i tako se zove film jer se snimao u Daruvarskim toplicama gdje sam i sam bio", izjavio je.



Pobjednik jedne od sezona popularnog televizijskog showa Tvoje lice zvuči poznato kaže kako bi uz sve svoje talente volio razvijati i onaj glume.



"Ja ne mogu reći da baratam iskustvom. Volio bih se u tom smjeru razvijati. Film, serija, vidim se tu i nadam se da će biti i osmo nebo. Učim zanat, mlad sam i učim od starijih", zaključio je.



Kada je Mario u pitanju, zanat katkad uči i od mlađih od sebe.

