Pred njima je najvažniji dan - dan kad će postati roditelji. Tomislav i Matea Zubčić s nestrpljenjem očekuju Praznik rada jer upravo bi im se tada, u njihovoj najvažnijoj životnoj avanturi, trebala pridružiti kćerkica Sofija. Zašto su odabrali upravo to ime, kako je Matea Tomislavu priopćila da je trudna, ali i zašto im je život u hladnom Sibiru jedna velika životna lekcija, otkrit će par.

Prije točno pola godine ispratili smo ih u hladni Krasnojarsk, a u Zagreb su ovih dana svratili s malim pojačanjem. Naime, obitelj Zubčić početkom svibnja proširit će se za jednog člana. "Bilo nas je dvoje, sad će nas biti troje. I četvero i petero. Da, što brojnije, to zanimljivije", ispričali su Tomislav (23) i Matea (24) Zubčić.

No pred njima su prvo dva i pol mjeseca koja će Matea provesti u rodnom Sarajevu, a Tomislav će se vratiti klupskim obvezama u svom košarkaškom klubu. "Mislim da će to biti najduži i najteži period da nas netko razdvaja. Nikad nismo bili duže razdvojeni", rekli su košarkaš i njegova supruga. Otkrili su da će im teško pasti ta razdvojenost, a i hoće li Tomislav biti s Mateom u rodilištu i držati ju za ruku.

"Mora", istaknula je Matea sa smiješkom. Dodali su kako su tako odlučili. "Želim da budem tu za nju. To je želja i to je moja dužnost kao budućeg oca i muža", ispričao je Tomislav. Matea je priznala da ju je strah majčinstva.

"Mislim da je ovo druga dimenzija života. Ako postoji žena koja je rekla da ju nije strah majčinstva, mislim da je negdje možda malo slagala ili nije bila ni svjesna. Ali smatram da je to sve neki urođeni instinkt i onog trenutka kad se rodi novi život i kad se rodi to malo dijete, rodi se i majka.

On je više trudan nego što sam ja. Ma dobar je. Ugađa, ispunjava želje", pohvalila je svog supruga.

Tomislav je otkrio kakva je Matea trudnica. "Nije zahtjevna trudnica, osim što me budi tijekom noći, u tri ujutro, pa hoće namazanu nutelu, pa čips...", rekao je košarkaš.

Kako bi mu priopćila sretnu vijest, Matea je Zubi pripremila iznenađenje i sve snimila skrivenom kamericom kako bi zauvijek imali uspomenu na taj trenutak. "Ja sam oduvijek htjela da to ostane zabilježeno jer su Tomislavove reakcije specifične. Imala sam poklon na čijem dnu su bile male slike s prvog ultrazvuka i čestitka 'čestitam, postaješ tata' i neki ovako mali body 'I love dad' ", prisjetila se Matea.

Tomislav je ispričao kako je izgledalo kada je saznao da će postati tata. "U jednom sam trenu stao i jednostavno nisam znao kako reagirati, rekao sam: 'Stvarno?!' Ukočio sam se, nisam znao kako da to uopće prihvatim. Sve mi je bilo jasno, ali uopće nisam bio svjestan što se događa. Nisam uopće mogao razumjeti taj osjećaj jer prvi put u životu kad saznate da ćete imati dijete, jedno malo biće koje je plod ljubavi između nas dvoje, jednostavno je neopisiv osjećaj. I po prirodi sam ja jako emotivan, što se može vidjeti iz svega", istaknuo je košarkaš.

Otkrio je i je li plakao. "Počeo sam plakati i nisam prestao taj cijeli dan", rekao je Tomislav. Djevojčici koju jedva čekaju primiti u naručje, simbolično će dati ime Sofija. "Mi smo htjeli da ostanemo nekako jednostavni i tradicionalni. Odlučili smo da ime ima neku težinu, priču iza sebe, da nešto nosi, tako da će ima vjerojatno biti Sofija", ispričali su supružnici. Matea je rekla kako je to Tomislav odlučio i prije nego je zatrudnjela jer mu je to najljepše ime.

"Onda se potrefilo da sam ja trudna u Rusiji, da je to jedno od ruskih tradicionalnih imena", rekla je. Priznala je da ne može zamisliti život u Rusiji. "Nije lako. Nije lagano živjeti na takvom jednom mjestu, u takvom okruženju i s takvim uvjetima. Kada je veliki snijeg, led i mećave, ti si ograničen na svoja četiri zida. Niti možeš van niti želiš van. Općenito je život u Rusiji težak. Standard je ili jako nizak ili je jako visok, nema srednjeg staleža i to je problem", ispričala je Matea.

Ipak, Krasnojarsk je za njih bio jedna velika životna lekcija. "Ima svoje čari. Jednostavno vidjeti nešto što je stalo u ledu. Nema nikakvih promjena, jednostavno je užitak vidjeti sve to. Vozili smo se sa haski sanjkama i to je bilo predivno iskustvo", rekao je par. Kažu kako je najveća razlika u temperaturi i kako je to jedan stupanj više od svega što ljudski mozak može pojmiti.

"A ljudi su, na neki način, ajmo reći, kao i vrijeme, jako su hladni, jako su zatvoreni. Ako ti netko pridrži vrata, da ti njemu ne kažeš hvala, da ne pozdraviš svog susjeda u liftu, to je kod njih potpuno normalno", objasnili su. Dodali su kako im se teško naviknuti na hranu njihovi specijaliteti imaju specifičan ukus, a preferiraju dosta ribe, pogotovo sušene. "Najdraži snack im je mala sušena ribica. Meni je to nepojmljivo", rekao je Tomislav.

Baš kao što im je bilo teško priviknuti se i na hladnoću koja se ne mjeri samo u Celzijevim stupnjevima. "Takva je kultura da oni, što bi možda kod nas bilo jako osuđeno, smatraju sasvim normalnim da majke ostavljaju malu djecu u kolicima ispred kafića i restorana dok bi one unutra ručale, da se dijete čeliči, što bi kod nas rekli stariji ljudi. Jednostavno ne mogu zamisliti da bih tako trebala živjeti", ispričala je Matea.

Pitala je Tomislava bi li mogao njihovu kćer tako ostaviti vani. "Nema šanse. Njih dvije su meni sad praktički najvažnije u životu. Pojam toga da ću biti tata meni je uvijek bio cilj života jer mislim da je moje dijete moja ostavština ovom svijetu. I uvijek sam htio curicu prvu, ne znam zašto. Htio sam biti tata jednoj curici. To je oduvijek bio moj san i sad se taj san ispunjava", zaključio je košarkaš.

