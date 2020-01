Ljubavna inventura protekle godine bogatija je nego ikad.

Naš dvostruki svjetski i europski prvak Damir Martin uplovio je, ili bolje reći uveslao u bračnu luku. Tako naš srebrni olimpijac u ''samcu'' sada, po novom, vesla u dvojcu. Suprugu Ivanu upoznao je na advent 2017., a zaprosio ju je nakon samo šest mjeseci veze. Svadba je bila na Silvestrovo.



''Svadba je bila na Staru godinu, što i i nije baš običaj, svi nas pitaju zašto smo odabrali baš taj datum, ali mi smo rekli to je to, 31.12., spojiti ugodno s korisnim i eto, napravili smo tulum za obitelj i prijatelje'', objasnio je.

Kako je i ona cijeli život u sportu, vrlo su brzo našli zajednički jezik. A zajednički prijatelj koji ih je upoznao na Staru je godinu dobio promaknuće u vjenčanog kuma.



''Poznavao je dobro i jedno i drugo i uspio je to dobro skuhati! Inače je dobar kuhar'', šali se Damir Martin.

U siječnju se rodila i jedna ljubavna veza. Iako su se trudili da ona ostane tajnom, zagrebački glumci Nina Violić i Filip Šovagović, nakon dugogodišnjeg prijateljstva, zajedničkim poljupcem u javnosti potvrdili su svoju romansu.

"Nemam tu vrstu ispravljanja krivih Drina unatrag. Nikada nisam bila sklona tome, a sada nekako i znam da to nema smisla. Ne bih ništa popravljala u svom životu. Volim promjenu, meni je to uvijek nekako rizično i uzbudljivo", govori glumica.

Nina iz braka s kolegom Tvrtkom Jurićem ima 15-godišnju kćer Rozu, a njezin novi partner otac je 23-godišnje studentice Klare, koju je dobio u braku s liječnicom Ružom Grizelj.

''Kad se čovjek zaljubi, lebdi, sa smiješkom svugdje hoda'', rekao je Filip jednom prilikom.

Frontmen grupe Pravila igre otkrio je kako ljubi 25-godišnju Tinu Hocenski, s kojom dijeli ljubav prema glazbi. Vijest je iznenadila brojne obožavateljice Ivana Penezića, s kojima je dosad imao raznih iskustava.



''Žena je rekla da nije u redu da tako zgodni ljudi hodaju sami po cesti jer će nju zveknuti infarkt ako me vidi negdje vani. Jedna se htjela vjenčati sa mnom'', otkrio nam je.

Nadamo se da, osim ljubavi prema glazbi, Tina ima i razumijevanja.

Ponovno ljubi i poduzetnica Lana Biondić. Dizajnerica i spisateljica više ne skriva da je u sretnoj ljubavnoj vezi s poduzetnikom Vanjom Sertićem. Par se pojavio u Opatiji, gdje su uživali u romantičnim šetnjama gradom. Otkad se prije nešto više od godinu dana razvela od Dragutina Biondića, s kojim je bila u braku 17 godina, dizajnerica se preselila sa sinom u Švicarsku te se posvetila akademskom životu i budućnosti svojeg sina. Vanja Sertić iza sebe ima dva braka i četvero djece.

U mjesecu ljubavi, veljači, upravo u gradu ljubavi, Parizu, uživali su novopečeni mladenci Stjepan Božić i Petra Maričić. Par je tjedan prije romantičnog medenog mjeseca izmijenio vjenčane zavjete u zagrebačkoj gradskoj vijećnici. Naš proslavljeni boksač i devet godina mlađa ekonomistica Petra upoznali su se prije nepunih godinu dana preko društvenih mreža, a kako piše časopis Story, Stjepan kaže da ga je draga oduševila iskrenošću i otvorenošću. Petra iz prijašnjeg braka ima jednog sina, dok sportaš ima troje djece, a ovo mu je treći brak. Nadamo se da mu je ovo treća sreća!

Mjesec dana kasnije, u ožujku, uslijedila je, kako su je u medijima prozvali, svadba desetljeća. U Malom Lošinju na vječnu ljubav obvezali su se sin poznatog hrvatskog poduzetnika, 23-godišnji Emil Tedeschi i njegova izabranica, jedna od najbogatijih Hrvatica i sedamnaest godina starija Nika Perenčević.

Goste je zabavljao zagrebački gudački komorni sastav Vortex Strings, a za veselu atmosferu pobrinuli su se Tony Cetinski, Gibonni i Massimo, koji su uveseljavali kremu društvenog i javnog života Hrvatske. Pred kraj slavlja uzvanici su uživali u spektakularnom vatrometu. Nakon romantičnog vjenčanja na Lošinju bračni par Tedeschi za prvi izlazak odabrao je košarkašku utakmicu.

Protekla godina bila je u znaku ljubavi i za pjevačicu Maju Šuput. Prvo je u siječnju s Nenadom Tatarinovom proslavila godišnjicu zaruka romantičnim putovanjem na Filipine i u Japan. Već u travnju počelo se nagađati kako se bliži velik dan u njihovu životu. A uskoro je stigla i potvrda, nakon što se Maja s prijateljicama zabavljala do zore na nezaboravnom djevojačkom vikendu.

''Spremni smo. Moj momački vikend upravo počinje'', obznanila je Maja Šuput na Instagramu i izazvala cijelu lavinu komentara.

Mjesec dana kasnije dogodilo se bajkovito vjenčanje u Istri. Maja je izmijenila čak tri vjenčane haljine. Onu najvažniju, u kojoj je izrekla sudbonosno da, osmislio je njezin najbolji prijatelj Marko Grubnić. Tu nije bio kraj romantičnim vijestima. Gospodin i gospođa Tatarinov uživali su u luksuznom bračnom putovanju na Ibizi, a zna se i da rade na bebi.

Košarkaš Ivica Zubac, koji igra za Los Angeles Clipperse, svoju djevojku Kristinu Prišć zaprosio je za Valentinovo na Bahamima. Odgovor je bio potvrdan, pa su uslijedile pripreme za vjenčanje. Za časopis Story ispričali su kako datum još nemaju, no sigurno znaju da će vjenčanje biti u Hrvatskoj. Prilika je to da Amerikance upoznaju s ljepotama i običajima naše zemlje.

Sanaderova kći Bruna dugogodišnju ljubav sa srednjoškolskom ljubavi Vedranom Vukadinovićem okrunila je brakom. Vjenčali su se u hvarskoj katedrali sv. Stjepana. Potvrdila je to Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković. No Brunu otac ipak nije otpratio do oltara jer bi morao biti u pratnji najmanje trojice pravosudnih policajaca pa je bivši premijer odustao od mogućnosti da od suda traži izlazak. Nakon vjenčanja Bruna i Vedran ispred crkve su zaplesali uz Oliverovu Cesaricu, pa uz pratnju klape krenuli prema rivi. Ne sumnjamo da će ova ljubav još ih srednjoškolskih dana potrajati do kraja života.

Bez velike medijske pompe udala se glumica Marija Borić. Privatni je život uvijek voljela držati u tajnosti, pa je tako bilo i s njezinim dugogodišnjim dečkom Branimirom Martinovićem.

Slavio je i naš boksač Filip Hrgović. Nakon šestogodišnje veze s lijepom Marinelom i prošlogodišnjih zaruka par je izrekao sudbonosno da. U vezi s Marinelom Filip, vjerujemo, pokazuje svoju nježniju stranu, koju baš i nemamo prilike vidjeti s obzirom na prirodu sporta kojim se bavi. Lijepa Marinela najžešći je njegov navijač, a boksač priznaje kako bi željeli imati djecu.

U 2019. o novoj ljubavi progovorila je i Vanja Horvat. Stomatologinji, dizajnerici interijera, poduzetnici, kolumnistici, majci, a odnedavno i najljepšoj hrvatskoj baki, 10 godina nakon razvoda od Zorana Mamića ponovno se dogodila ljubav. S poduzetnikom Mladenom Veberom u vezi je više od godinu dana. Ne krije da je s njim zaista sretna.

I njezin bivši suprug Zoran uživa u zagrljaju nove ljepotice. S djevojkom Senkom Mandić očekuje bebicu. Tako će nakon što je prošle godine postao djed, ove godine dobiti treće dijete. Senki je ovo prvo dijete, a prema pisanju tiska riječ je o curici.

Bilo je ovo romantično ljeto i za poduzetnicu Snježanu Mehun. Iako svoj ljubavni život drži podalje od očiju javnosti, osmijeh sreće i zadovoljstva otkrio je da ponovno ljubi. Njezino srce osvojio je austrijski poduzetnik iz Beča Franz Schillinger, koji se bavi prodajom luksuznih brodova.

Temperamentna plavuša tvrdi da od svojeg muškarca očekuje samo da je zagrli i poljubi kad treba, no priznaje da je njezin zaigrani duh teško obuzdati.

Zvijezda serije "Na granici", policijski načelnik Tomo, odnosno glumac Siniša Ružić, u 51. godini prvi je put stao pred oltar i izrekao sudbonosno da. S dugogodišnjom djevojkom, poduzetnicom Sandom Lončar, Siniša se oženio se u njezinim rodnim Runovićima u Imotskoj krajini. I to, otkrio je časopisu Story, ispunivši želju mladenke da svoju devetogodišnju ljubav pred Bogom potvrde u crkvi u kojoj je ona krštena. Zagrepčanin ličkih korijena obred vjenčanja protkao je i s malo tradicije pa je tako njegov otac ponosno odjenuo ličku narodnu nošnju.

I njegov kolega iz serije "Na granici", glumac Mirko Ilibašić, svojoj je odabranici Mateji Lončarević izrekao sudbonosno da. Vjenčanje je održano u njihovu rodnom kraju. Mirko i Mateja stali su pred oltar u crkvi svetog Izidora u Širokom Polju.

Hrvoje Rupčić pronašao je svoju Pocahontas i nema je namjeru tako lako pustiti. Pjevač se na društvenim mrežama pohvalio svojim indijanskim vjenčanjem. U neobičnom okruženju i u indijanskom stilu, sudbonosno da Hrvoje je svojoj Ivani izgovorio na Biokovu.

Vjerujete li u ljubav na prvi pogled? Ako ste skeptici, naš košarkaš Tomislav Zubčić mogao bi vas razuvjeriti. On je pred oltar, ipak u nešto klasičnijem izdanju, odveo Mateu Andrić. Već na prvom spoju rekao joj je da će je oženiti, na što se ona samo slatko nasmijala. No tko se zadnji smije, najslađe se smije, pa su oboje imali osmijeh od uha do uha dok su zajedno koračali prema oltaru.

U bračnu luku nakon gotovo deset godina veze uplovili su vlasnik i organizator modnog događaja Fashion.hr Vinko Filipić i manekenka Sanela Seferagić. Sanela je na vjenčanju blistala u bijelom odijelu, dok je mladoženja uz plavo odijelo odjenuo crveni karirani prsluk i leptir-mašnu istog uzorka.

Iako je još prošloga ljeta glumica Lana Gojak govorila kako se njoj i zaručniku Siniši Bajtu ne žuri uploviti u bračnu luku, ovaj glumačko-redateljski par to je ipak učinio. Lana još nije potvrdila tu informaciju. No možda i ne treba previše govoriti. Fotografija na kojoj Lana pozira u vjenčanici s bijelim buketom cvijeća ipak govori više od riječi.

Naša poznata modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović u sretnoj je ljubavnoj vezi s Tomislavom Madžarom, liječnikom i savjetnikom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Kako pišu 24 sata, par je u nježnoj romansi više od godinu dana, a razmišljaju i o zajedničkom useljenju. ''Ne mogu ništa komentirati, ali ni demantirati'', rekao je Madžar za 24 sata. Aleksandru i Tomislava često viđaju na društvenim okupljanjima, rado je viđen gost na njezinim modnim revijama te i sam podržava hrvatski dizajn.

U ljubavnoj su romansi i mlađa kći trenera Nikole Jurčevića Laura te sin poduzetnika Luke Rajića Luka Junior. Naime, na proslavi rođendana najmlađeg sina Borne Kotromanić Luka je pozirao s miljenicom bivšeg trenera Dinama i hrvatskog nogometnog reprezentativca. 23-godišnja Laura često se druži i s Lukinom majkom, kako prenosi 24 sata, a i ona na društvenim mrežama objavljuje fotografije luksuznog stila života u u društvu 20-godišnjeg Luke Rajića.

I glumica Jagoda Kumrić ovu će godinu definitivno pamtiti kao jednu od ljepših. Splitsku adresu zamijenila je zagrebačkom i s kćerkicom Nastasjom, koju odgaja kao samohrana majka, upustila se u novu životnu avanturu. Prihvatila je ulogu novinarke u dramskoj seriji Drugo ime ljubavi. Jagoda ljubi i tri godine mlađeg kolegu sa seta popularne serije Konstantina Haaga.

Izabranicu svoga srca, logopetkinju Kristinu Turk, pred oltar je odveo glumac Boris Svrtan. Nakon 18 mjeseci veze ovaj je zaljubljeni par u petak, i to kako je doznao magazin Gloria, nakon što je glumac odigrao jutarnju predstavu, izgovorio sudbonosno da.

I za kraj možemo samo svim novopečenim ljubavnim ili pak bračnim parovima poželjeti da dožive jedinstvenu godišnjicu poput Ane i Stjepana Pavlinića. Naime, proslaviti zlatni pir - u današnje je vrijeme rijetko. Dijamantni - još rjeđe! A platinasti - odnosno 70 godina braka, zvuči gotovo nevjerojatno! No 89-godišnja Ana i godinu stariji Stjepan vole se punih 70 godina! Pa što drugo reći nego - neka nam živi ljubav, jer da nije nje, ne bi ni svita bilo.

