Igor Mešin i Rene Bitorajac nominirani su u kategorijama TV osobe i TV voditelja godine!

Omiljeni voditeljski dvojac zabavnih formata Igor Mešin i Rene Bitorajac nominirani su za TV osobe i TV voditelje godine. Igor i Rene već dugi niz godina vode uspješne formate poput "Supertalenta" i showa "Tvoje lice zvuči poznato". Uhvatili smo ih na setu nove sezone da nam, u svojem stilu, komentiraju nominacije - i to u kategoriji za TV osobu (Večernjakova ruža) i TV voditelje godine (Zlatni studio Jutarnjeg lista).

"Ne bi imali ništa protiv da na našoj nekoj polici stoji neka nagrada, ali nije o glavu. I dobro da smo, valjda su nas prepoznali sad odjedanput, pa su nas odmah u obje kategorije, nakon deset godina, a i dvoje nas je pa je pošteno da smo u obje kategorije da podijelimo. A i ako slučajno dobijemo, zato je bolje da ne dobijemo, dvojica smo, potrgat ćemo se međusobno tko će to doma odnesti", kažu dečki o nominaciji.

Često se šale da toliko vremena provode zajedno da su poput starog bračnog para. Često se čuju komentari publike kako bi ovaj talentirani dvojac bez sumnje mogao voditi dodjelu Oscara. "Gle, mi da smo vani, to bi ovako bilo. Samo malo. To bi bila lova do krova, kuća s bazenom, auto sa šoferom sigurno, apsolutno, onda ovako, privatni batler, masaža svaki dan, jaccuzzi, šampanjac za doručak, ugradnja kose, produljenje, hahahaha, produljenje nečega. Sedam rastava, alimentacija jedno 14, ma bolje da nismo u Americi", zaključili su omiljeni Igor i Rene.

Glasanje za Večernjakovu ružu traje, a za svoje omiljene voditelje možete glasati OVDJE. Osim toga, za njih možete glasati i u izboru za Zlatni studio, a to možete učiniti OVDJE.