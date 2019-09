Prvo neobično vjenčanje, a zatim još neobičniji medeni mjesec. Hrvoje Rupčić drugi je put sudbonosno ''da'' izrekao na vrhu Biokova s indijanskom perjanicom na glavi. Prije nekoliko dana vratio se s prašnjavog medenog mjeseca koji je novopečeni bračni par proveo prateći putove svile. Otkrio nam je u kakvim su se sve kriznim situacijama našli te što su sve doživjeli.

Poznati domaći glazbenik Hrvoje Rupčić nedavno se drugi put oženio, a otkrio nam je i kako je prošlo njegovo avanturističko bračno putovanje. On i njegova odabranica Ivana Kujundžić sjeli su na motor i medeni mjesec proveli na prašnjavoj cesti.

"Ja sam joj obećao na samom početku da će to biti mjesec znoja i prašine i to sam joj ispunio", objašnjava Hrvoje.

"Pa, to je spontano ispalo, ali sve dobre stvari ispadnu spontane u životu. Kad pustiš da se stvari počnu događati, onda se dogodi ono što treba, bar je meni tako u životu bilo", dodaje glazbenik.

Otkrio je i da je planiranje išlo spontano, a odluci da se upuste u avanturu života doprinijela je činjenica što su i Hrvoje i njegova supruga prirodnjaci, pa nisu ni željeli uobičajenu svadbu.

Na nesvakidašnjoj svadbenoj ceremoniji dress code je bio indijanski, pa je Hrvoje u bračnu luku uplovio na vrhu Biokova s perjanicom na glavi.

"To je ona osmislila, ona je inače i modni dizajner, pa je i kompletnu odjeću ona osmislila.To je taj nekakav slobodni duh, ja bi to tako nazvao", objasnio je.



Potom je, kako to obično biva, uslijedio i medeni mjesec. No s obzirom na svadbu, zašto bi bio išta drugačiji ili uobičajeniji?

"Mi smo to nazvali medeni mjesec, ili što bi u svim ovim krajevima u kojim smo bili zvali medov mjesec, to kažu na ruskom. Super je što cijelim putovanjem, od 15 tisuća kilometara, skroz do Kine i do Afganistana nismo jednu riječ engleskog prozborili, komunicirali smo isključivo na hrvatskom. To je ultimativna sloboda, ali stvarno. Vjerovali ili ne, ali dvije noći pred put mi nismo znali kojim putem ćemo krenuti", govori nam naš glazbenik slobodnog duha.

Dogovor je ipak brzo pao: iz Hrvatske preko Mađarske i Ukrajine do Rusije, a zatim kroz Kazahstan i Kirgistan do Tadžikistana.

"U Tadžikistanu smo išli uz samu granicu s Kinom, jedno 50 kilometara voziš se da je doslovce bodljikava žica granica između tebe i Kine, a na nekim mjestima je potrgana, pa smo u dva-tri navrata čak ilegalno prešli u Kinu. Iz Tadžikistana smo prešli u Uzbekistan, obišli sve drevne gradove svile. Iz Uzbekistana nazad u Kazahtsan, nazad u Rusiju, preko Kavkaza, preko Gruzije", pojašnjava nam svoju rutu putovanja Hrvoje.

U 37 dana prešli su 14.750 kilometara, a svoja će iskustva Hrvoje staviti na papir i pretočiti u knjigu. Iako su se već u startu odrekli komfora, supruga Ivana toliko je uživala i opustila se da je putem katkad i zaspala.

"Redovito je znala zaspati, vozimo se i samo tup! Osjetim kako me zvekne s kacigom. Meni je bilo fantastično, nekome tko je navikao na neki komfor ili ležernost ili opuštenost, vjerojatno bi mu to putovanje bilo noćna mora", misli Rupčić.

Što nam je još otkrio, možete pogledati u videoprilogu.

