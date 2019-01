Tko je novu 2019. dočekao solirajući, a tko je već pronašao novu srodnu dušu, donosimo u pregledu prekinutih ljubavi 2018. godine.

Proteklu godinu svakako su obilježila vjenčanja, no nažalost nije nedostajalo ni razvoda i raskida.

Tko je novu 2019. dočekao solirajući, a tko je već pronašao novu srodnu dušu, donosimo u pregledu prekinutih ljubavi 2018. godine.

Na samom početku 2018. postalo je i službeno kako najstariji Gazdin sin Ante Todorić i bivša misica Martina više nisu u braku. Kako su prenijela 24 sata, sporazumno su okončali brak te se dogovorili oko zajedničkog skrbništva nad dvjema kćerima i sinom. Zajedno su proveli 15 godina, a bivša misica je podnijela zahtjev za razvod na početku istrage protiv Ivice Todorića.

U siječnju su sve tragove svoje ljubavi uklonili i Jelena Rozga i Stjepan Hauser. Pjevačica i violončelist s društvenih mreža su izbrisali sve zajedničke fotografije iz razdoblja kada su bili u vezi. Sada, kada je na taj dio svog života stavio točku, Stjepan je za Gloriju komentirao i šuškanja kako je njegova i Rozgina veza bila marketinški trik. "Nisu mi jasne takve teorije, zar bi netko iz marketinških pobuda bio u vezi dvije godine?", odgovorio je Hauser i time otklonio sumnje.

Život je u različitim smjerovima odveo i Hrvoja Rupčića te Ivanu Rašperger. Glazbenik i stjuardesa ostali su u dobrim odnosima, a četverogodišnja veza pukla je zato što je Ivana, navodno, htjela voditi manje avanturistički život.

Glumac Lujo Kunčević prekinuo je ljubavnu romansu s bivšom Miss Universe Ivanom Mišurom. U veljači se na premijeri filma "Osmi povjerenik" pojavio u društvu glumice Ivane Kundert, a ne sa svojom djevojkom, s kojom je dotad bio nerazdvojan. "Ivana se pokazala kao odlična domaćica. Čisti, kuha, pere", izjavio je za Ivanu. A onda je stiglo ljeto koje je za zgodnog glumca označilo početak nove romanse. Zaljubio se u 19-godišnju studenticu fizoterapije Petru Reškovac. S nogu ga je oborila, priznao je, duhovitišću, šarmom, ljepotom, ali i nekim faktorom X. Par se upoznao na plaži u Dubrovniku, gdje je Petra radila kao maserka, a cijelo su ljeto zajedno uživali u ljepotama Jadrana.

Ljubavni brodolom doživjela je i Anamarija Asanović. Gloria je u ožujku doznala da se njezin nevjenčani suprug, jedriličar Marin Siriščević, navodno iselio iz njihova splitskog doma, i to samo nekoliko dana uoči drugog rođendana njihove kćeri Zorke. Marin je tada otišao na jednomjesečnu regatu u Španjolsku, a Anamarija s kćerkicom otputovala u Melbourne ocu koji je preuzeo tamošnji drugoligaški klub. Nakon povratka iz Australije, talentirana dizajnerica, koja je 2017. u Splitu otvorila svoje malo modno carstvu, "bacila" se na pripremanje nove kolekcije.

Filmsko-redateljski par Ognjen i Vanja Sviličić rekli su sudbonosno zbogom. Nakon 10 godina braka, kako prenosi časopis Story, par je odlučio razvesti se, no navodno su ostali u dobrim odnosima.

2018. je stigla konačna potvrda kako su se razišli Iva i Jerko Leko. "Jedino što ću na tu temu sada prvi i zadnji put reći jest da sam slobodna žena", potvrdila je Storyju lijepa brineta ono o čemu se već dugo šuškalo, a o čemu je dosad šutjela. "Jednostavno imam jako loša iskustva što se takvih stvari tiče, jer onda se to preuveliča. I ne bi o tome pričala." Iva se za Jerka udala kad je imala samo 19 godina, no usprkos bračnom brodolomu nakon devet godina, još uvijek vjeruje u ljubav. S bivšim pak nogometnim reprezentativcem, cijeli će je život vezati sinovi, koji su naslijedili i očeve sportske gene.

Tko je kriv što su se razišli glumica Kristina Krepela i snimatelj Goran Legović, nije poznato. No, Story je doznao da je 15-godišnjoj ljubavi došao kraj. Par je prekinuo prije poprilično vremena. No budući da su rijetko govorili o svojoj intimi, i svoj su prekid uspjeli sačuvati daleko od očiju javnosti.

Sve nas je razveselilo kada je krajem svibnja Nina Badrić prestala skrivati da je zaljubljena. Iako o privatnom životu ne voli govoriti javno, brzo se doznalo da je s livanjskim poduzetnikom Tonijem Bralom. "Nije budalasta rečenica da se sve u životu vrati, dobro za dobro, zlo za zlo, ja mislim da zaista onaj tko čeka, ne da se načeka, ali dočeka", rekla je tada Nina. U lipnju je na njezinoj ruci zasjao dijamantni prsten. Par je, šuškalo se, nerazdvojan. Živjeli su na istoj adresi i svaki slobodan trenutak koristili za romantična putovanja. Navodno su se zaručili na Maldivima. Na nagađanja o vjenčanju, par se samo zagonetno smješkao. A onda je stigao listopad i "balon od sapunice" se, nažalost, rasprsnuo. Uskoro je u Gloriji stigla i potvrda kako je pjevačica skinula prsten od bijelog zlata s dijamantom. O razlozima prekida nije govorila, no možda se mogu pronaći u njezinu posljednjem singlu "Rekao si".



Upravo u In Magazinu Antonija Dora Pleško dala je naslutiti da je prekinula vezu s Gibonnijevim sinom Random Stipišićem. Mlada Splićanka, koja je u više navrata oduševila žiri Supertalenta, započela je svoju glazbenu karijeru. S obzirom na to da njezina prva pjesma nosi naziv "Na kraju", mnogi se pitaju je li u njoj opjevala upravo prekid s Random!

Iako se nagađalo kako se razvodi i Mladen Grdović, pjevač je za In Magazin otkrio da su šaputanja potpuna izmišljotina. Pričalo se kako je supruzi Branki prekipjelo pa je podnijela zahtjev za popis imovine prije razvoda. "Radi se o tome da se mi još uvijek volimo i da od toga nema ništa. Koliko ja znam, par mojih prijatelja pjevača su se ženili po tri, četiri puta. Ja sam jedan put oženjen i nikad se ne neću rastavit", rekao je tada glazbenik.

Razvod je opovrgnuo i Alen Vitasović. Iako je Sud u Puli za 24 sata potvrdio da se pjevač od supruge Sandre sporazumno razveo još 2016. godine, Alen je to oštro demantirao. Za njega su to tek tračevi. Novinari 24 sata Sandru i Alena zatekli su i kad su se vraćali u obiteljsku kuću u Orbanićima. Tom prilikom Alen je dobacio da slobodno napišu i kako ima ljubavnicu, a učiteljica iz Ližnjana pokazala im je da na ruci i dalje nosi vjenčani prsten. Susjedi obitelji Vitasović potvrdili su da Sandra i Alen žive zajedno i da ne znaju jesu li se službeno razveli.

U svibnju smo doznali kako je glumac Janko Popović Volarić ponovno zaljubljen. I to, kako je prenio T-portal, u 11 godina mlađu novinarku Mateu. Iako par nikad nije u javnosti potvrdio svoju vezu, pa čak ni objavom zajedničke fotografije, poznato je da je glumac nazočio proslavi Mateine diplome te da je upoznao njezinu obitelj. No već u lipnju, miljenik žena, ponovno je solo. Premda mu na poslovnom planu cvjetaju ruže, ljubav, primjećujemo, vene. Gdje je krenulo nizbrdo, ostalo je nepoznato, no činjenica je da Jankovo srce pokušavaju osvojiti mnoge dame.

Četiri mjeseca nakon što su proslavili prvu godišnjicu braka, razveli su se Mia i Dragan Jurilj. "Obavještavamo vas da smo se prije mjesec dana Dragan i ja sporazumno, uz uzajamno razumijevanje i uvažavanje razveli. Razlozi našeg razvoda su osobne prirode i o njima ne želimo javno govoriti, nadamo se da ćete za to imati razumijevanja", potvrdila je Mia u kolovozu i službeni kraj ljubavi za časopis Story. Nekad najljepša Hrvatica, prema izboru jednog hrvatskog tjednika, nakon razvoda je vratila i svoje staro prezime Franić. Sad već bivši supružnici, bračne zavjete razmijenili su u travnju 2017. godine u Maroku. A njihovu se ljubavnom brodolomu nitko nije nadao. Dapače, još nedavno, 23 godine mlađa Mia izjavljivala je da se veseli trenutku kad će postati majka i kako joj je obitelj na prvom mjestu.

Bivši nogometaš Nikola Pokrivač i njegova supruga Katarina više ne žive zajedno. Iza njih je teško razdoblje, u kojem je bivši nogometaš uspješno pobijedio zloćudnu bolest. Nikoli je prije tri godine dijagnosticiran Hodgkinov limfom. Bilo je to godinu dana nakon što je par dobio kćer Niku i Nikola je odmah počeo liječenje kemoterapijom, a tijekom liječenja supruga se nije odvajala od njega. Nikola i Katarina već su jednom, prije pet godina, prekinuli, no ubrzo su shvatili da ne mogu jedno bez drugog. Napise kako od 2018. žive razdvojeno nisu željeli komentirati, no možda i ovog puta ponovno shvate kako ipak ne funkcioniraju odvojeno.

Od 2018. solo je i Ivana Delač Đolo. Ekskluzivno za In magazin progovorila je o svojem novom životu i planovima za budućnost. "Nažalost, situacija nije nimalo drugačija od svakog drugog prosječnog hrvatskog para. Kad idete pred oltar mislite da je zauvijek i jednostavno nikad ne očekujete da će tako nešto završiti jer idete otvorenog srca. Situacije se kroz godine mijenjaju i život nosi svoje", rekla je tada.



Da neko vrijeme proživljava bračnu krizu, za In Magazin otvoreno je potvrdila bivša pjevačica grupe Feminem, Nika Antolos. Ljubav ju je svojednobno odvela u Rusiju. Udala se za Alekseja Rubena, a njihova ljubav okrunjena je i rođenjem djevojčice Sienne. "Oni su divan narod, ali nisu moj narod, ne zato što su Rusi, nego nije mi sjelo." I zato su se prije 3 godine vratili u Hrvatsku zajedničkom odlukom. No iako se vratila, za Niku se posljednjih godina nije mnogo čulo. Sve do prije nekoliko mjeseci. Mediji su zapazili da na društvenim mrežama više ne objavljuje fotografije supruga, ali i da je uklonila njegovo prezime.

Inače, Nika je 2018. proživjela brojne šokove. Kći Sienna, nakon primitka kombiniranog cjepiva koje se već dugo koristi i u rutinskoj uporabi u Hrvatskoj, doživjela je neočekivanu reakciju. Pjevačica je priznala kako je 18 sati bila u šoku. A onda je njoj, kako je napisala na Instagramu, dijagnosticirana multipla skleroza. Nakon brojnih nedaća koje su je zadesile, mi joj želimo da joj se u 2019. ostvare svi snovi. Cijeli video pogledajte u prilogu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.