Razbuktali su se novi skandali domaćih izbora ljepote. Naime, nacionalne haljine, jedna, s kojom nas Miss Hrvatske predstavlja na svjetskom izboru u Kini, te druga, haljina misice na izboru Miss Supranational u Poljskoj, izazvale su žestoke reakcije. Dio javnosti smatra da su previše provokativne, jeftine i sramotne te da nimalo ne prikazuju ljepote naše zemlje. Evo o kakvim je to haljinama riječ

Prvo se na tapeti našao nacionalni kostim s kojim se Hrvatska ovih dana predstavlja na izboru za Miss svijeta, a haljinu će nositi naša predstavnica Ivana Mudnić Dujmina.

''Prekratka, kao da ide na navijanje utakmice u nekom lošem kafiću'', ''Pored toliko toga što imamo i što bi se dalo iskoristiti za nacionalni kostim vi idaberet kockice na glupom modelu haljine ili što je to već'', ''Pa zar se ovako predstavlja nacionalna ljepota lijepe naše Hrvatske!?'', ''Pored tolikih prirodnih ljepota vaše drzave, vi napravili nešto minimalno, skromno i navijačko. Čisti promašaj....'', ''Gdje je tu lijepo more, planine, jezera'',

''Igranje na kartu kockica i uspjeha nogometne reprezentacije da se osvoji koji glas je dno dna'',

''Uzeli ste nešto sveto Hrvatima i napravili ruglo od toga'', zaredali su se komentari na društvenim mrežama, a mi smo još izabrali one blaže.

Bode li vas štogod u oči?! Jedan dio javnosti zgrozio se kratkoćom haljinice pa su rekli da je suviše otkrila.

''Da li možda naša misica ima krive noge pa ih ne smije pokazati? Ja mislim da ih nema, da je lijepa i zašto ih ne bi pokazala'', kaže Maja Vračarić, direktorica Direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta.



Drugi se dio javnosti pak zgozio nad crveno-bijelim kvadratićima pa su rekli da izgleda kao navijačica iz kakve lokalne birtije.

''Ona kad se pojavi između 120 zemalja, dođe sa kockicama pa normalno da će reć ''Ahaa, Croatia!''. To je bit! To se zapravo i dogodilo jer su odmah svi povezali sa Hrvatskom! Pa to smo i htjeli postići! Svi su se sjetili naših nogometaša, Luke Modrića, što je fenomenalno, ne može bolje nego što je. Ma mislim da smo zapravo napravili odličan posao'', dodala je Maja.



Pa razjasnimo. Na svim većim izborima ljepote u svijetu kandidatkinje paradiraju i u dijelu natjecanja u kojem nose takozvane nacionalne kostime. U pitanju je stilizirani kostim inspiriran motivima zemlje iz koje misica dolazi.



''Kod nas ljudi dosta brkaju taj pojam pa misle da se radi o nacionalnoj nošnji ili da se radi o folkloru, da ima veze s folklorom, to naprosto nije točno'', govori Sanja Bjedov, suvlasnica licencije izbora Miss Supranational Hrvatske za Miss Supranational svijeta.



''Miss Universe ima paradu nacionalnih kostima koji apsolutno ne moraju biti dio nacionalne tradicije u smislu da to mora biti narodna nošnja. Ona to može biti ali nije nužno'', objašnjava nam i Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2003. godine.



Osim nekolicine zemalja jugoistočne Europe koje svoje kandidatkinje redovito odijevaju u autohtone narodnje nošnje, ostatak svijeta odavno na paradi nacija predstavlja groteskne, predimenzionirane i gotovo monumentalne kostime koji ostavljaju bez daha... A neki su, u najmanju ruku, osebujni.



''Od kipa slobode što je kod Amerike čest slučaj, do pretvaranja u papagaja, do pretvaranja u samuraja jedne japanke do karipskog otočja jedne Dominikanke'', dodala je Ivana.



A na meti se našla i ovogodišnja haljina Miss Supranational Hrvatske. Ni haljine osamnaestogodišnje Tihane Babija, Miss Supranational Hrvatske nije naišla na odobravanje dijela javnosti. Neki su prigovorili da senzacionalne noge mlade ljepotice kradu svu pozornost.



''Ukomponirala sam bijelu boju da istakne Tihaninu mladost. Ukomponirala sam hrvatski zlatni pleter, jadranske bisere'', govori dizajnerica Mirsada Jureša zaslužna za haljinu.



''Hrvatski grb Tihana nosi na grudima koji je namjerno stiliziran i napravljen u zlatnoj boji'', pojašnjava Bjedov.

Pokrivalo za glavu radila je Marijana Maja Petrović.



''Pokrivalo za glavu sam radila po uzoru na slavonska pokrivala kojim su se prije Hrvatice ukrašavale za svečane prigode. Rađeno je od replike hrvatskih dukata'', priča dizajnerica nakita.



Primjerice, nacionalni kostim Francuske nije baš folklorni primjer iz etnografske zbirke, ali u Moulin Rougeu sasvim je uobičajen.



''Misica je bila jako atraktivna, vrlo golišava i to je bio kostim koji je prvi put tada izašao iz Francuske i iz Moulin Roguea. I dapače, što je golišavije to je atraktivnije. Svjetski izbor Miss Universe pokazuje i tijelo za razliku od Miss World i zašto ne pokazati ljepoticu u pravom smislu te riječi.'', objašnjava Ivana Delač.



Upravo je s tim kostimom francuskinja odnijela pobjedu na Miss Universe pa ćete se složiti da su naše ljepotice čedne i blage poput kamilice. No kakav bi to izbor ljepote bio, a da nema skandala.



''Ko kaže da se uz misice vezuju skandali, uz misice se vezuju samo nogometaši'', šali se Ivana.



''Ja ne znam zašto ljudi vole skandale, mislim meni je to super, ali ne vidim ništa šta je tu nešto loše'' smatra i Maja Vračarić.



Mi se nadamo se da će neka od naših ljepotica napokon uspjeti izboriti krunu najljepše na svijetu. Sretno.

