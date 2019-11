On je nadasve zabavan i šarmantan, a na programu Nove TV gledate ga svake nedjelje. Ove sezone postao je jedno od zaštitnih lica Supertalenta. Simpatični TV voditelj Frano Ridjan našoj je Paoli Valić Bekić povjerio i poneki detalj iz privatnog života.

Frano Ridjan, naš poznati televizijski i radijski voditelj ove se godine po prvi puta okušao u vođenju showa Supertalent, a otkrio nam je što mu znači taj projekt, kao i što misli o svojoj supruzi te mnoge dosad neznane detalje iz njegova privatnog života.

Na pitanje kako se snašao u Supertalentu te uživa li u vođenju istoga, Frano je bio više no jasan.

„Veliki sam ljubitelj takvih reality formata. To je revolucionarni format koji je nakon televizije u boji bio prvi pozitivni veliki skok za TV, a dugo mi je bila želja raditi nešto poput Supertalenta. Sad napokon imam priliku iskusiti kako je biti dio najgledanijeg showa u Hrvatskoj", rekao je Frano i dodao kako baš uvijek ima malu tremu.

„Moj posao je da se ne vidi da imamo tremu. Ja uvijek imam malu tremu. Čak i dok ovo snimamo! Stalo ti je da ispadne dobro, ako nema treme – znači da ti nije stalo“, govori Frano koji je inače rođen u Vinkovcima, ali je odrastao u Trogiru.

„Ja kažem da sam iz Vinkovaca, kad prsti taknu žicu – ja sam gotov! More je super, vidim ga i idem dalje", našalio se Ridjan i tako dao do znanja da se više osjeća Slavoncem nego Dalmatincem.

Priznao je i da je otkrio svoj voditeljski talent još u trećem razredu osnovne škole, kada je vodio školsko kolo sreće, a u srednjoj je prvi puta pomislio da bi mogao raditi na radiju.

"U trećem razredu osnovne sam vodio kolo sreće i već sam tada nekako znao da je to nešto što bi me moglo zanimati. Ti si čovjek iz svačijeg dnevnog boravka, svi te nekako prihvaćaju. U srednjoj me profesorica potjerala na radio pa sam si pomislio – vidiš od ovoga bi se čak moglo i živjeti", rekao je Frano i dodao kako bi, kada bi morao birati, uvijek radije do kraja života radiona radiju nego na televiziji.

„Do kraja života uijek biram radio. Do kraja života ću biti ćelav, vjerojatno još 30-40 kila deblji, neću biti izazovan, tako da je radio dobar odabir. Na radiju ponekad možeš slušatelje zavarati da si pravi muškarac – visok, zgodan, crni i razveden" našalio se.

Osim novih profesionalnih izazova, Frano će se uskoro uhvatiti u koštac i s odgovornošću odgajanja još jednog djeteta koje on i njegova supruga željno iščekuju.

„Meni je to najljepša stvar koja se može dogoditi. Ja sam takav tip, ja uživam u obitelji, kad smo zajedno", rekao je i dodao kako je recept za brak sjajna žena, a gospođa Ridjan navodno je "čudo svemira po tom pitanju".

