Frano Ridjan, novo voditeljsko lice showa ''supertalent'' otkrio nam je što možemo očekivati od njega u novoj sezoni ove omiljene emisije.

Prepoznatljivo lice s malih ekrana i glas s radija Frano Ridjan pridružuje se Igoru Mešinu u voditeljskoj ulozi u sedmoj sezoni "Supertalenta".

S Franom smo razgovarali na prvoj audiciji gdje nam je otkrio kako se snalazi u novoj voditeljskoj ulozi i što po njemu treba imati "supertalent" da bi od njega i Igora dobio zlatni gumb odnosno prolazak u samo finale showa.

"Sjajno se osjećam, jako su me lijepo primili, još nitko ne tuče, čak i ovi što lete s kamerama kažu da je dobro i navikavam se na novu radnu sredinu", otkrio nam je Frano.

Zanimalo nas je što možemo očekivati od njega, ali i nove sezone showa.

"Od mene možete očekivati polovičan talent, zato imam Igora pokraj sebe koji je rekao da to može tako funkcionirati. A od Supertalenta možete očekivati priče koje će vas doslovno izuti iz cipela bez obzira na to stojite li ili u dnevnom boravku ležite ili sjedite", rekao je Frano.

Neke od kandidata imao je već prilike upoznati, neke je već morao tješiti, a neki su ga naprosto oduševili.

"Moram priznati da ovih, što sam ih dosad vidio, uistinu su dragi i simpatični. Nekad smo trebali malo utješiti ove koji nisu bili baš toliko dobri pa mogu doći sljedeće godine, a neki su me ostavili bez teksta i pitao sam se što se ovo događa i kako itko krene vježbati nešto takvo", priznao je.

Prema pravilima showa, on i Igor imaju pravo jednom od kandidata pritisnuti takozvani zlatni gumb i tako omogućiti direktni prolaz u finale. Međutim, za to moraju ipak ispuniti neke posebne uvjete.

"Moraju imati sve. Moraju imati nešto zbog čega ćemo osjetiti leptiriće u trbuhu kao prvi put kad smo ugledali svoje supruge ili drugi put", sa smiješkom je otkrio Frano.

Frano je svoje bogato voditeljsko iskustvo stekao na radiju i televiziji koje je odlično uskladio.

"Radio je moja najveća ljubav ali onda kažem da imam radio kao ljubav, a ljubavnica mi je televizija. Zajedno to može funkcionirati ako prijaviš kod kuće supruzi", priznao je.

Iako iskusan voditelj Frano nam je priznao kako ga trema uvijek prati, ali on zato ima savršeno objašnjenje i način kako se s njom nosi.

"Imam uvijek tremu zato što je to dokaz da mi je stalo do onoga što radim ali trema nestane u onom trenutku kada kažem "dobro večer dame i gospodo, dobrodošli u novu sezonu "Supertalenta". Treme se rješavam dok stojim sa strane, gledam kako me svi zezaju i podbadaju, izađem van pod svjetla reflektora, udahnem i počnem govoriti jer moraš biti za nešto rođen, a ja sam valjda pogodio. Barem tako kažu", rekao je Frano.

Frani smo na kraju postavili nekoliko "ili-ili" pitanja, a oko nekih se dobro oznojio.

Talent ili karizma?

"Mislim da je puno bolje imati karizmu jer su neki na tome napravili karijeru bez obzira na to što nisu imali nikakav talent"

Pjevači ili plesači?

Jako volim plesače, 25 godina sam bio folkloraš. Nisam baš tako dobar vokalist pa ih onda gledam prezirom"

Akrobati ili mađioničari?

"Može biti jedno i drugo. Ali ja bi rekao akrobati zato što je to možda fizički zahtjevnije za onoga koji se time bavi jako dobro"

Stage ili backstage?

Volim jedno i drugo ali najviše volim živu publiku pa ja sam jedan od onih koji voli prijeći tu granicu stagea pa bit negdje u trećem redu. Tako se najbolje osjećam.