Filipa ćemo u novoj seriji na Novoj TV pod nazivom "Na granici" gledati u ulozi policajca Marka.

Glumac Filip Juričić prošli je tjedan postao otac dječaka, kojem su on i zaručnica Nika nadjenuli ime Lav.

Pauzu od snimanja serije iskoristit će kako bi "nunao" sinčića. Kako se pripremio za dolazak sina, ali i što nas sve očekuje u novoj seriji Nove TV "Na granici", Filip je ispričao našoj Dijani Kardum.

Filipu Juričiću ovo ljeto zasigurno je jedno od najuzbudljivih dosad. Prošlog je tjedna dobio drugog sina. Kazališni i TV glumac Filip Juričić već ima desetogodišnjeg Jana, a sada je stigao i Lav. Pauzu od snimanja nove serije, kako je najavio, provodi uz zaručnicu Niku i sina.

Filip Juričić (FOTO: Instagram)

Kolege glumci i prijatelji nesebično dijele savjete Filipu, ali i njegovu kolegi Momčilu Otaševiću, kako bi se što bolje snašli u novim ulogama.

"Sve nam se poklopilo u isti tjedan da čekamo dijete i to je tak. Dobro su nas zapravo pripremili na ova rana buđenja tako da će dijete bit mačji kašalj", ispričao je Filip.

Sigurni smo kako će se u ulozi oca snaći jednako dobro kao na malim ekranima na kojima vas spremno ove jeseni čeka ekipa "Na granici". Filipa ćemo gledati u ulozi policajca Marka.

Filip Juričić na setu (Foto: IN Magazin)

"Ja sam jedan ajmo reć kontrapunkt svima njima. Oni su selo jedno, Lokvica, usred Like, a ja sam policajac koji je po kazni jer je nešto skrivio u Zagrebu, dolazi u njihovo selo i sad se adaptira među njih i ima sad tu niz različitih situacija.

U malenim mjestima uvijek se rađaju najintrigantnije priče. Povratak mlade Petre u rodno mjesto pokrenut će lavinu događanja, a Petra će postati najpoželjnijom udavačom u mjestu. Pa tako i za Marka.

"Ima, ima lijepih cura kao i uvijek. U selu imaju dvije- tri familije, najviše sam ja nekako vezan uz lik Petre", otkriva Filip koji se poprilično razlikuje od svog lika.

"Ja sam jedan onako kako bi fino rekao - jedan luftiguz lagano. Tako policija, sve je to njemu više usputna radnja. Ide lagano kroz život, gleda malo curke okolo. Nije korumpiran, nije loš, ali sve to malo lako shvaća", našalio se glumac.

Filip Juričić (FOTO: Igor Kralj/PIXSELL)

Pripreme za seriju nije olako shvatio. Ozbiljno se, naime, posvetio vježbanju.

"Kako sam vidio da sad to već odlazi u jedan ozbiljan trbuh, a i 40-te se bliže da će to se sve više i više počet širit, onda sam si malo dao truda. Malo sam smršavio, malo sam se stesao. Ja se nadam da će to isto ok izgledat, a i bolje se čovjek osjeća. To kad krene ne znaš di će otić."

A u održavanju linije sigurno će mu pomoći novi životni izazovi koje će mu postaviti i sinčić Lav.