Prepuna koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog jučer je ugostila jednu od najvećih glazbenih diva domaće scene. Doris Dragović publiku je častila najvećim hitovima iz tridesetogodišnje karijere, koji su na noge nekoliko puta dignuli cijelu dvoranu.

Kako se osjećala kad je čula da je dvorana rasprodana tri dana zaredom te koga traži pogledom dok nastupa, ispričala je našoj ekipi. "Veseli me, veseli me činjenica da ću se družiti s dragim ljudima nekoliko večeri, vjerujem da ću ponovno ja sa sobom ponijeti one lijepe uspomene koje su živjele", kaže Dragović. Redajući hitove Doris je još jednom potvrdila svoj status prave glazbene dive kako je mnogi i nazivaju, iako ona kaže da se na taj epitet nikad nije naviknula. "Nekako ne držim do toga, ja sam sebi uvijek ista, znate, kad ujutro ustanem, nekako sebe ne doživljavam takvom. Veseli me puno više kad sam nekog razveselila svojom pjesmom ili kada sam sebe razveselila s nekom novom pjesmom. Ili kada sam radila sa đacima, evo to su stvari koje mene vesele", dodaje glazbena diva.

Velika odgovornost nosi sa sobom i veliko uzbuđenje. A u publici je i ovaj put bio njezin suprug. "Sin ne, on je u Splitu, na fakultetu, ima neke druge svoje obaveze. Pa dobro, ja imam drage ljude koji su uvijek sa mnom. I naravno da mi oko poleti, međutim ja kad sam na pozornici, doista pripadam pjesmi i malo tog vidim sa pozornice, osobito je to teško kad su vam reflektori u očima". Doris su se na pozornici pridružili i gosti, poput Damira Kedže i klape Stine. Kad Doris zovu kaže, to se ne odbija. Bio je tu i Jacques Houdek, koji je s Dragović snimio duet. Glazbena poslastica nastavlja se večeras, drugim, do posljednjeg mjesta, rasprodanim koncertom. Jedno je sigurno - svi žele Doris ponovno na sceni. Što je još Doris otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

