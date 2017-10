Doris Dragović nakon tri godine vratila se na pozornicu u Lisinskom i u rekordnom roku rasprodala tri koncerta.

Dva puta je nastupila na Eurosnogu, a nosi i titulu najljepšeg glasa Mediterana. Jedna od naših najpoznatijih pjevačica Doris Dragović tri dana zaredom nastupit će u koncertnoj Dvorani Vatroslav Lisinski.

Koncerti su odavno rasprodani, a uoči prvog koncerta u Zagrebu nakon tri godine Doris Dragović razgovarala je s ekipom Dnevnika Nove TV. "Tri su godine prošle od posljednjeg nastupa u Lisinskom. Čovjeku ne ide u glavu kako je to brzo proletjelo. Drago mi je da me ljudi žele čuti. Sretna sam jer se to događa u ovom prostoru. Duša mi je puna", kazala je Doris. Glazbena diva duže vrijeme izbivala se sa scene, a što je radila dok je nije bilo otkrila je za Dnevnik Nove TV.

"Duže vrijeme nisam snimala nove materijale pa mi se činilo da ne treba ništa niti predstavljati", kaže Doris.

Koncertne dvorane kao što je Lisinski postale su premale za sve obožavatelje Doris Dragović. Što joj je dalje u planu? "Nemam pojma. U planu mi je poživjeti još koju godinu. Ne znam što nosi dan, što nosi noć. Dopuštam mojim kolegama da me iznenade s nekom lijepom pjesmom", zaključila je Doris.