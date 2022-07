DJ Diesel, odnosno planetarno popularni bivši koŠArkaš Shaquille O'Neal rasplesao je brojnu publiku na svojem nastupu u Malinskoj, a došli su ga vidjeti i njegovi prijatelji, zvijezde NBA lige Luka Dončić i Goran Dragić. Sa svojih 216 centimetara Shaq je ponio titulu najvišeg DJ-ja na svijetu, a u Hrvatsku je prvi put poveo i svojeg posvojenog sina Mylesa koji je našem Bojanu Kosijeru priznao da je oduševljen Lijepom našom.

DJ Diesel, odnosno nekadašnja zvijezda NBA lige Shaquille O'Neal,ponovno je oduševila svoje obožavatelje u Hrvatskoj u kojoj se osjeća kao kod kuće.

Voli li još uvijek svoje hrvatsko ime Mr. Onilović?



''Da, još uvijek sam Onilović i još uvijek volim Hrvate, Slovence, Srbe… Goran Dragić, Luka Dončić je moj omiljeni igrač. Volim sve u NBA i drago mi je da sam ovdje. Hvala što me zovete'', rekao je.

A njegov nastup u klubu u Malinskoj na Krku nisu propustile ni zvijezde NBA lige Slovenci Luka Dončić i Goran Dragić koje Shaq obožava.

''Nevjerojatno je kako svi s ovih prostora znaju šutirati. Puno puta sam to rekao u NBA-ju – ako vam prezime završava sa vić, znam da ste šuter. Ja sam se nazvao Onilović jer sam u jednoj utakmici pogodio sva slobodna bacanja, ne znam kako sam to uspio. Igrao sam za Phoenix i Goran Dragić mi je dao to ime'', rekao je.

A svoj nadimak Diesel nadjenuo si je početkom stoljeća kada je vrijeme provodio u dvorani trenirajući borilačke vještine. Kada je 2013. prvi put posjetio glazbeni festival Tomorrowland zaljubio se u ovu vrstu glazbe te već sljedeće godine nastupio kao DJ. Kaže kako između zabavljanja ljudi u dvorani i u klubu i nema prevelike razlike.



''Ista stvar. Ljudi se dolaze zabavljati. Daju mnogo novca kako bi nas vidjeli i želimo im pružiti dobar show'', kaže.

Shaq često boravi u Hrvatskoj, a ovog puta je sa sobom poveo i posvojenog 25-godišnjeg sina Mylesa koji je zabavljao publiku prije očevog nastupa.



''Atmosfera u Hrvatskoj je sjajna. Volim Hrvatsku. Prvi put sam ovdje i zaista je nevjerojatno. Moj otac pušta drukčiju vrstu glazbe, on pušta dubstep, ja house'', zaključio je Myles.



''Odlično se provodimo, sjajan je momak, sluša i stvar je u tome da se zabavlja dok slijedi svoje snove. Ja sam to radio otkako je bio mali, objasnio sam mu kako se to radi i sada si sam stvara ime'', rekao je Shaquille.

Shaq kaže kako mu je najveći mentor i učitelj u životu bio otac, pa to pokušava prenijeti i i na Mylesa.



''Objasnio mi je što je čast, poštovanje i činjenicu da ste našu igru donijeli sebi. Pričao mi je o najboljih 10 igrača na svijetu, a dva su imala ić u prezimenu'', rekao je.

Ovaj 216 centimetara visok i gotovo 150 kilograma težak dobroćudni div odlično se zabavljao u Malinskoj, a njegovi obožavatelji nisu ostali zakinuti za fotografije i autograme.

''Morate biti strpljivi s ljudima. Ljudi odavdje znaju tko sam ja i ja znam vas. O tome se radi – miru. Kada bi se svi tako ponašali svijet bi bio ljepše mjesto. Ja u svaku zemlju u koju odem želim upoznati kulturu, ljude'', zaključio je Shaq.

Hrvatsku je već vrlo dobro upoznao i zaista uživa u njoj te je obećao da će se vratiti i sljedeće godine.

